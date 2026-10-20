Slušaj vest

Lazar Čolić Zola oglasio se nakon brojnih optužbi i uvreda koje je na njegov račun pred milionima gledalaca Pinka izgovorioMarko Osmakčić, koji se u aktuelnu, desetu "Elitu" uselio prošlog petka.

Njih dvojica su se združili u petoj sezoni rijalitija, a prema Markovoj priči, Zolu je precrtao kada je video kako se udvara njegovoj bivšoj dragoj Viktoriji Viki Mitrović, koju je tada trudnu ostavio u rijalitiju.

Zola se sada osvrnuo na Markove priče i tom prilikom ga žestoko prozvao.

1/5 Vidi galeriju Marko Osmakčić Foto: Printscreen/Zadruga, Printscreen/Instagram

- Što se tiče pljuvanja Marka Osmakčića, zbog određenih stvari iz „Zadruge 5“, smatram da je to baš onako amaterski, kao i njegov sam ulazak u rijaliti. Vidim da se mnogo zaigrao i da se istripovao da je neki mangup, a u stvari je jedan običan iskompleksirani bolesnik koji upravo sada pokazuje svoje pravo lice. Jasno je šta u dubini sebe krije, čim je u stanju onako monstruozne reči da kaže za nečije dete od dve godine... - rekao je Zola, koji se dotakao i Osmakčićevog sukoba sa Filipom Carem.

1/5 Vidi galeriju Lazar Čolić Zola Foto: Printscreen

- On je mene još u „Zadruzi 5“ zamolio da mu ponesem garderobu jer je izašao zbog lažne smrti oca. Nakon toga smo se čuli jer sam mu poneo stvari, a pred njegov ulazak u „Elitu 10“ javio sam mu se, pitajući ga da li ulazi. Nisam ni slutio da se iza njega ovakav monstrum krije. Mislim da se malo više zaigrao, ali na jako loš, pokvaren i bolestan način... - rekao je Zola i dodao:

- Mislim da niko ne zaslužuje da mu se psuje dete od dve godine, koje nije ni za šta krivo ni dužno, a pogotovo to Filip Car nije zaslužio od Osmakčića.

"Umesto Marko treba da se zove Makro"

Osmakčić je u "Elitu" ušao nekoliko nedelja nakon svoje verenice Glorije Jelovac, o kojoj se od strane pojedinih učesnika u Beloj kući ovih dana šire različite priče. U pitanje se dovodi njen moral, kao i ljubav sa Osmakčićem, a svoj sud je dao i Zola.

1/6 Vidi galeriju Glorija Jelovac Foto: Printscreen Instagram

- Ne znam kako gledati na bilo koji njegov odnos, pa tako i na odnos sa Glorijom. Ne bio niko u koži toj devojci kad mora da sluša njegove psovke i seljačizam. Sledeći put ako bude ulazio u rijaliti, ja bih mu preporučio da uđe pod imenom Makro Osmakčić, to će mu baš ići uz izbor žena u svim sezonama - u svom stilu poručio je Zola te zaključio:

- Car ima moju punu podršku, kako spolja tako i unutra, ako se pojavi Zolander na 100%.