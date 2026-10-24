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Bivši rijaliti učesnik David Dragojević oprostio se od bliskog prijatelja emotivnom porukom na društvenim mrežama, koja je rastužila mnoge njegove pratioce.

Veliki gubitak

David je na Instagramu objavio crno-belu fotografiju sa prijateljem i otkrio da je doživeo veliki gubitak. Koliko mu je teško, pokazale su i reči koje je podelio na svom storiju.

Foto: Printscreen Instagram

- Druže dobri moj, hvala ti za sve, počivaj u miru - napisao je David uz fotografiju na kojoj zajedno nazdravljaju. Njegova objava ubrzo je privukla pažnju, a u komentarima i porukama usledili su brojni izrazi saučešća i podrške.

Porodica doživela još jedan gubitak

Podsetimo, porodica Dragojević nedavno se suočila i sa još jednim teškim trenutkom. Dejanova partnerka, Jovana Stojanović, doživela je spontani pobačaj.

Dejan je nakon bolnog saznanja govorio o svemu pred kamerama, ne krijući koliko je gubitak pogodio njega i Jovanu. Tom prilikom otkrio je da su oboje preispitivali sebe i osećali krivicu zbog onoga što se dogodilo.

1/10 Vidi galeriju Dejan Dragojević Foto: Printscreen

- Mi smo se u početku osećali krivima, kao da smo mi nešto loše uradili... Nama je trudnoća bila jako zdrava, Jovana je bila zdrava, nalazi odlični, beba je na ekspertskom ultrazvuku bila čak i naprednija.. Jovani nisam dao ništa da radi, hteo sam da uživa, zatvorili smo i piceriju u tom trenutku da ne bi radila i da se ne bi stresirala, i odlučili smo da lagano sređujemo kuću - rekao je Dragojević nedavno za "Blic".

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