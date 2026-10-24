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Miljana Kulić je ušla u žestoki sukob sa Filipom Carem i Aneli Ahmić, dok su se sve vreme orile uvrede.

Filip Car je najpre pokušao da prekine raspravu i opomene Miljanu Kulić na pauzu: "Miljana, reklame su Miljo". Međutim, Kulićeva nije imala nameru da stane, već je kratko odbrusila: "Nema veze".

Car je potom objasnio kako je došlo do njegovog sukoba sa Aneli: "Ona je prva koja je krenula o meni da priča, a prvo me je uzdizala. Ja sam uzvratio samo".

S druge strane, Aneli je prokomentarisala ponašanje Miljane Kulić rečima: "Ona je nastavila tamo da komentariše".

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Miljana je nakon toga žestoko udarila na Aneli Ahmić: "Radila si test sa svakim muškarcem s kojim si bila. Asmin je izneo sve o tebi i tvojoj porodici".

Pored toga, Kulićeva je iznela i stav da je Aneli zapravo bila samo druga opcija Filipu Caru. Aneli joj na ove optužbe nije ostala dužna, pa je odmah podsetila na izjave njenog bivšeg partnera: "I Bebica o vama".

"Emocije rastu"

Inače, nedavno je Aneli Ahmić otvorila je dušu pred Drvetom mudrosti i iznela do sada nepoznate detalje o svojoj vezi sa Filipom Carem. Kako je istakla, emocije među njima postaju sve jače, ali uporedo rastu ljubomora i nesuglasice, dok u tajnosti već kuju ozbiljne planove za zajednički život van kamera.

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"Što se tiče mene i Filipa, kako emocije rastu, kako naš odnos ide ka tome da se sve pretvara u ljubav, sve više zameramo jedno drugom neke stvari, ljubomorišemo jedno drugom. Nismo se svađali jedan period, sad su opet počele nesuglasice, nepoverenje u meni, jer sam se počela zaljubljivati sve jače i jače. U početku je bilo sviđanje, priče, ali sad je zaista počela emocija veća da se stvara. Sve više i više zameram neke stvari koje mi smetaju, isto tako i on meni, nema razlike. Osećam se zaljubljeno, lepo. Nije strašno", rekla je.