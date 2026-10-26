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Laura Prgomet progovorila je o odnosu sa Filipom Đukićem u kojeg se, kako je navela, sasvim slučajno zaljubila.

Nakon vrelih utoraka koje imaju iza sebe, shvatila je da on nije samo avantura.

"Sad su emocije najjače"

U razgovoru sa Darkom Tanasijevićem u Šiša baru otkrila je i najveće strahove.

- Ove nedelje su mi emocije prema njemu najjače. Nisam opuštena toliko sa njim kao sa mojim društvom ovde, ali polako idem ka tome da budem slobodnija. On je govorio ranije da mu se obe sviđamo, a ove nedelje da mu se sviđam ja. U utorak ćemo videti da li mu se dopadam. Nije da samo čekam taj se*s, ali želim da vidim gde stojimo - pričala je Laura.

"Uvek mi se svidi urnuti tip"

- Da li se u odnosu sa Đukićem osećaš poniženo? - upitao je Darko.

- Mislim da svi mi kada nam se neko dopada imamo dostojanstvo. Kada smo slabi na nekog, generalno se blamiramo svi. Ne znam, krivi smo svi podjednako. Sad znam šta mogu da očekujem, ali otprilike znam šta mogu da očekujem, kao npr. da ode kod Biljane, ali oni neko vreme nisu imali taj prisniji odnos.Mi se družimo, ćaskamo. Možda i ja imam neki problem jer mi je tip uvrnut, uvek mi se dopadne neki uvrnut tip muškarca, to je činjenica - rekla je Laura.

1/7 Vidi galeriju Laura Prgomet Foto: printscreen/tiktok/lauraprgomet

"On je čudan tip"

1/5 Vidi galeriju Filip Đukić Foto: Boba Nikolić

- Razmišljaš li da primeniš neku taktiku kada je odnos Đukićev i tvoj u pitanju? - upitao je Darko.

- Sa Đukićem mislim da to ne bi imalo vajde. On je neki veoma čudan tip - rekla je Laura.