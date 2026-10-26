Slušaj vest

PevačicaTea Tairović hitno je operisana. Ona je sinoć primljena u bolnicu.

Naime, prema rečima izvora, doktori su nakon pregleda odlučili da hitno operišu Teu Tairović.

Kako se nezvanično saznaje u pitanju je bilo unutrašnje krvarenje i pevačica je bila životno ugrožena.

Tea se nakon operacije, koja je protekla dobro, uspešno oporavlja.

Tea Tairović
Foto: Printscreen Instagram

Podsetimo, Tea se povukla iz javnosti na neko vreme, i nedavno je boravila u Španiji odakle je objavljivala fotografije na Instagramu. 

Fanovi su tada komentarisali da se sklonila jer sprema nešto novo, a zapravo je ona napravila predah od brojnih nastupa koje je imala u prethodnom periodu i drugih poslovnih obaveza.

Kurir/Blic

Ne propustiteStarsTAJNA POSETA ŠPANIJI! Osvanule fotke Tee Tairović iz Valensije, krije se razlog iznenadne posete! (FOTO)
Tea Tairović
Stars"PUŠTAM LJUDE DA MISLE DA MOGU DA ME PREVARE" Tea Tairović o krvavoj borbi za uspeh, zabludama i estradi: Nekad je inat i dobra stvar...
Screenshot 2026-05-24 162535.png
StarsOVO JE ISTINA O PORODICI TEE TAIROVIĆ! Čukun - deda bio prijatelj kraljice Drage, a pradeda doneo prvi Ton film u Srbiju
WhatsApp Image 2025-06-12 at 09.03.33_902ba0fc.jpg
Stars"TEA TI SI PRELEPA, ALI TVOJA MAJKA..." Majka Tee Tairović proslavila rođendan! Pevačica objavila fotografije sa večere, komentari pljušte
Snimak ekrana 2026-09-30 154843.png

01:26
Tea Tairović intervju Izvor: Kurir