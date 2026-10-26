Slušaj vest

Folk pevačJovan Perišić našao se svojevremeno u veoma neprijatnoj situaciji kada su počele da kruže priče da navodno ima vanbračno dete. Iako je znao da su takve tvrdnje neosnovane, javne spekulacije unele su mu nemir, a najviše ga je brinulo kako će sve to uticati na njegovu suprugu Ljubicu i njihovu decu.

Pevač je otvoreno govorio o ovom periodu i otkrio da ga je čitava priča zatekla nespremnog. Kako je istakao, nije mogao ni da pretpostavi da će se naći u središtu takvih glasina.

Mislio je da je šala

– Pa nije istina, pretpostavio sam da to mislite kada ste sada napravili taj uvod takav. To je prosto i mene iznenadilo – rekao je Jovan u emisiji "Pretres" na Hajp televiziji.

Kada su do njega prvi put stigle informacije da jedna devojka navodno tvrdi da ima dete s njim, Perišić nije verovao da bi takva priča mogla ozbiljno da se proširi. Sve mu je delovalo toliko neverovatno da je pomislio da ga neko namerno zadirkuje.

1/6 Vidi galeriju Jovan Perišić Foto: Damir Dervišagić

– Ma svi su se začudili. Ja kažem: „Šta je bilo?“, kažu: „Ma neka mala ima, govori da ima dete sa tobom.“ Ja sam mislio da se neko šali sa mnom. Ja mislim: „Ma daj, pusti to.“ Dan-dva posle, pokrenuše da pričaju o tome, počeli su da me zivkaju i došlo je to – ispričao je Perišić.

Situacija postala ozbiljna

Međutim, situacija je ubrzo postala ozbiljnija, jer su počeli da ga kontaktiraju ljudi koji su želeli da saznaju šta se zapravo dogodilo. Ono što je u početku smatrao nečijom neukusnom šalom pretvorilo se u temu o kojoj se govorilo, zbog čega mu nije bilo nimalo prijatno.

Iako nije imao razlog da sumnja u sebe, pevača je opterećivala pomisao da bi neproverene priče mogle da naruše mir u njegovom domu. Nije mu bilo svejedno ni kako bi njegova supruga mogla da protumači takve navode, ali ni na koji način bi se oni mogli odraziti na njihovu decu.

– Meni je to bilo jako krivo. Što se mene lično tiče, ja znam šta radim i gde sam i kako sam i kod mene je sve u redu, ali nezgodno je ako moja žena misli drugačije ili moja deca – iskren je bio pevač.

Posebnu nelagodu izazivala mu je pomisao da bi njegovi naslednici zbog glasina mogli da budu izloženi zadirkivanju vršnjaka. Istovremeno, strahovao je da bi priče koje nemaju veze sa stvarnošću mogle da izazovu probleme u njegovom dugogodišnjem braku.

Foto: Nemanja Nikolić

– Meni je to bilo krivo jer ja nisam vodio taj način života i ja sam se plašio da će sada moju decu zezati drugari: „Tvoj tata ne zna šta radi.“ Onda i zbog Ljubice, normalno da mi je žao, onda ode sve u propast. Bilo je jako neprijatno – zaključio je Perišić.