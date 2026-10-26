Slušaj vest

PevačicaTea Tairović je hitno operisana, a sada su se oglasili iz njene PR službe i otkrili kako se pevačica oseća nakon intervencije.

- Tea Tairović je sada dobro. Ne bismo da iznosimo detalje njenog zdravstvenog stanja. Ona će se lično oglasiti javnosti kada bude bila u mogućnosti. Molimo za razumevanje - rekli su iz PR službe Tee Tairović za Blic.

Podsetimo, pevačica Tea Tairović hitno je operisana. Ona je sinoć primljena u bolnicu.

1/6 Vidi galeriju Tea Tairović Foto: Printscreen Instagram, Printscreen

Naime, prema rečima izvora, doktori su nakon pregleda odlučili da hitno operišu Teu Tairović.

Kako se nezvanično saznalo u pitanju je bilo unutrašnje krvarenje i pevačica je bila životno ugrožena. Tea Tairović se nakon operacije, koja je protekla dobro, uspešno oporavlja.

Podsetimo, Tea je govorila nedavno o privatnom životu i prvim koracima na estradi.

Muzička zvezda se osvrnula na teške trenutke i otkrila kako se sa njima bori. Gostovala je u emisiji kod svoje majke Božice Malević, te je govorila o problemima, velikim koracima i prekretnici na svom muzičkom putu.

Tairovićeva je priznala da se uspešno bori sama sa sobom i da teško sebi dozvoljava da potone.

Foto: Privatna arhiva

- Mislim da sebi ne dozovljavam da suviše potonem u neke dubine i razmišljanja kako je teško. I kad se desi da idem dole, ja odmah krenem gore. Malo volim da se inatim, nekada je inat loša stvar, ali nekada i dobra - rekla je nedavno Tea kroz smeh.

Tea je otkrila i šta je najveća zabluda kada je u pitanju njeno ime.

- Mislim da je najveća zabluda ta što ljudi misle da sam arogantna, a nisam uopšte. Mi iz Novog Sada samo tako delujemo, malo izgledamo nepristupačno, ali generalno nije tako - rekla je tada Tea.