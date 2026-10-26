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Nikolinina volja za životom, tokom nemilosrdne, ali herojske borbe bila je jača od bolesti, ono što se činilo nemogućim postalo je moguće, zahvaljujući vlasniku i direktoru Pink Media Group, Željku Mitroviću, koji je ovoj devojčici dva puta platio lečenje u Turskoj i obećao da će pronaći način da je u potpunosti izleči.



Rezultati napretka šestogodišnje Nikoline Militinović iz Čačka su neverovatni, a Željko je ponovo posetio Nikolinu, kako bi nastavio da učestvuje u njenom lečenju i ovaj proces doveo do kraja.

Foto: Printscreen/TV Pink

“Posle četiri terapije, čujem da je mnogo bolje.” - rekao je Mitrović.



Nikolinina majka je rekla da je uspela da stane na noge, čak i da napravi korak. Mitrović je istakao da je zato i došao da vidi dokle se stiglo sa lečenjem, i doneo je još finansijske pomoći za terapije i fizioterapeute, ali i novi kontigent igračaka i garderobe. Dodao je da progres to jako bitno, s obzirom da koliko god da matične ćelije, kako kaže, učine svoje, ističe da je vežbanje jako bitno. Mitrović je istakao da je plaćena i peta terapija.

Foto: Printscreen/TV Pink

“Nadamo se da će biti dobro, da će prohodati.” - istakla je majka Danijela. Željko je rekao Nikolini da je postala simbol života u Srbiji. “Ti si najbolja i najplemenitija devojčica u Srbiji. Srećan što sam te našao! ” - rekao je Željko, a Nikolina je pokazala koliko je napredovala, ali i izjavila da je jako srećna što je Željko došao.

“Nikolina je pobila nekoliko dijagnoza i pokazala da mi upravljamo našim ćelijama. Snaga volje je podjednako važna kao i sve terapije, jer mi dajemo signal svakoj ćeliji šta da radi.” – zaključio je Mitrović. Od Željkovog i Nikolininog prvog susreta do danas prošlo je svega nekoliko meseci, za to vreme ova hrabra devojčica počela je sve značajnije da hoda, uspostavlja retoričke funkcije, brže misli i sklapa rečenice. Nikolinina pobeda života, simbol je snage humanosti Željka Mitrovića.

Foto: Printscreen/TV Pink

“Snaga koja se radja iz teškoća je zapravo nedvosmisleni i najmoćniji simbol života! Koliko je život vredan i koliko ga obično malo cenimo uči nas ova lavovska i potresna bitka ove naše male i predivne Nikoline! Za razliku od mnogih Nikolina svaki dan odnese pobedu nad zlom sudbinom, ili bolje reći, odnese pobedu nad verzijom života koju nije sama birala, njena snaga, želja i borba je do te mere dirljiva da se moramo zapitati, da li je normalno da živote tako lako trošimo na gluposti, mržnju,netrpeljivost i besmislene sukobe! Ljudima je obično važniji glagol “imati” od glagola “biti”, ali ako obrnete stvar, i prednost date glagolu “biti”, nekako podrazumevajuće dodje i glagol ”imati”!” - napisao je Mitrović na svojoj objavi na Instagramu.

Foto: Printscreen/TV Pink