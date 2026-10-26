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Voditeljka Jutarnjeg programa Televizije Pink Gordana Uzelac proslavila je rođendan na poslu, a umesto uobičajenog razgovora sa gostima, u studiju ju je sačekalo iznenađenje koje ju je potpuno raznežilo.

Pevačica Martina Vrbos, koja je gostovala u emisiji, zapevala je u njenu čast, dok su Gocine saradnice unele rođendansku tortu. Voditeljka nije mogla da sakrije emocije, pa je u jednom trenutku i zaplakala od sreće.

Poseban trenutak upotpunile su čestitke koje su joj uputili članovi ekipe, a jedna od Gocinih reporterki poželela joj je sve najlepše.

- Želimo ti puno zdravlja, sreća, ljubav, uspeha, i nastavi takva da budeš - rekla je Gocina reporterka.

Dirnuta pažnjom koju su joj kolege i gošća priredili, Gordana se zahvalila na iznenađenju i ugasila svećice na torti.

Goca Uzelac Foto: Printscreen TV Pink

Osim rođendanskog iznenađenja, gostovanje Martine Vrbos obeležile su i zanimljive priče iz njenog privatnog i poslovnog života. Pevačica je tokom razgovora sa Gordanom otvoreno govorila o svojim emocijama, a njen odgovor na pitanje o bračnom statusu iznenadio je voditeljku.

Martina je jasno stavila do znanja da je srećna, ali da više nije u braku.

- Srećna jesam, u braku nisam - rekla je pevačica.

U nastavku razgovora prisetila se i perioda kada je radila u Americi, a posebnu pažnju privukla je priča o svetskoj muzičkoj zvezdi Adel, koja je jednom prilikom podelila njen nastup. Martina je priznala da joj je ta vest u prvi mah zvučala neverovatno.

- Jao ja sam se probudila tada, i meni su rekli kao Adel te je šerovala, a ja sam bila Adel ili Adil, nisam mogla da verujem. Mene je tada okačila Adel ni više ni manje, to mi je bilo nešto nestvarno, nama pevačima bilo koja pohvala znači - rekla je Martina.

Pevačica je objasnila da joj je podrška poznate koleginice donela i konkretne poslovne mogućnosti, jer su nakon toga usledili nastupi kojima se nije nadala.

1/6 Vidi galeriju Martina Vrbos Foto: Printscreen/Pink

- To što me je Adel šerovala mi je donelo neke nastupe koje nisam očekivala, i to mi je značilo - dodala je pevačica.

Otkrila detalje o pesmi „Libar“

Martina se osvrnula i na svoj doprinos nastanku čuvene pesme „Libar“, koja je tokom godina postala jedan od prepoznatljivih hitova regionalne muzičke scene. Potvrdila je da je učestvovala u njenom stvaranju pre više od dve decenije i istakla da joj je drago što je numera uspela da zadrži popularnost i s vremenom postane evergrin.

- Jeste, to je istina. To smo radili pre 24 godine, i iskreno drago mi je to postao evergrin - dodala je Martina.

Tako je gostovanje na Pinku spojilo nekoliko različitih tema – od iznenađenja koje je Goci Uzelac ulepšalo rođendan, preko Martininih priznanja o privatnom životu, do uspomena na značajne trenutke iz njene muzičke karijere.