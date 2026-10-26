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Glorija Jelovac rešila je da prošlost i svoju veridbu sa Markom Osmakčićem ostavi iza sebe.

Odlučila je da se prepusti simpatijama prema Terzi koji su mnogi komentarisali od samog početka.

"Faza moje zaljubljenosti je kritična"

U razgovoru sa Darkom Tanasijevćem u Šiša baru otkrila je šta oseća prema svom cimeru iz kuće.

- Ume i da me iznervira. Zabavan je, vrckav. Danas nismo toliko vremena provodili zajedno, malo mi je falio. Ja kada se zaljubim, budem sva sumnjičava, ta moja faza zaljubljenosti je kritična, ne vidim realnu sliku o odnosu - rekla je Glorija.

"Ne želim da budem ponižena i ostavljena"

Učesnica je priznala da je nepoverljiva i šta je ono što je koči da započne novi odnos.

- Ne verujem muškarcima. Ne želim da budem onako ponižena i ostavljena. Ja sam malo sporija, a Terza je brzi tip - priznala je Glorija i otkrila da prvi korak ipak prepušta njemu.

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Terza o Gloriji

- Dobra mi je, lepa je, zgodna je, simpatična mi je veoma. Postoji nešto, ali moram da provedem još dosta vremena sa njom, da vidim neke stvari, ko joj je deda, baba, neke stvari. Iskreno, svidela mi se od prvog dana... - govorio je Terza.

1/6 Vidi galeriju Borislav Terzić Terza Foto: Kurir, Petar Aleksić

- Ona je meni rekla da je Marko bio nasilan prema njoj napolju, kada je rekao ovde Caru da će mu poslati njene neke klipove, mislim da je tada shvatila s kim ima posla. Ja o njoj mislim da je ona zaista dobra devojka. Možda se devojka pribojavala kako bi on reagovao da uđe, pa je zato govorila šta je govorila - dodao je Terzić.