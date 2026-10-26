"NE ŽELIM DA BUDEM PONIŽENA I OSTAVLJENA" Glorija nakon Osmakčićevog odlaska rešila da se prepusti Terzi: Zabavan je, vrckav...
- Glorija Jelovac odlučila je da prošlost i veridbu sa Markom Osmakčićem ostavi iza sebe i okrene se Terzi.
- Priznala je da joj se Terza dopada, ali da je koči nepoverenje prema muškarcima i strah od poniženja.
- Terza kaže da mu je Glorija simpatična i lepa, ali da želi još vremena da je bolje upozna.
Glorija Jelovac rešila je da prošlost i svoju veridbu sa Markom Osmakčićem ostavi iza sebe.
Odlučila je da se prepusti simpatijama prema Terzi koji su mnogi komentarisali od samog početka.
"Faza moje zaljubljenosti je kritična"
U razgovoru sa Darkom Tanasijevćem u Šiša baru otkrila je šta oseća prema svom cimeru iz kuće.
- Ume i da me iznervira. Zabavan je, vrckav. Danas nismo toliko vremena provodili zajedno, malo mi je falio. Ja kada se zaljubim, budem sva sumnjičava, ta moja faza zaljubljenosti je kritična, ne vidim realnu sliku o odnosu - rekla je Glorija.
"Ne želim da budem ponižena i ostavljena"
Učesnica je priznala da je nepoverljiva i šta je ono što je koči da započne novi odnos.
- Ne verujem muškarcima. Ne želim da budem onako ponižena i ostavljena. Ja sam malo sporija, a Terza je brzi tip - priznala je Glorija i otkrila da prvi korak ipak prepušta njemu.
Terza o Gloriji
Terzić je otvorio dušu i otkrio šta oseća prema svojoj cimerki.
- Dobra mi je, lepa je, zgodna je, simpatična mi je veoma. Postoji nešto, ali moram da provedem još dosta vremena sa njom, da vidim neke stvari, ko joj je deda, baba, neke stvari. Iskreno, svidela mi se od prvog dana... - govorio je Terza.
- Ona je meni rekla da je Marko bio nasilan prema njoj napolju, kada je rekao ovde Caru da će mu poslati njene neke klipove, mislim da je tada shvatila s kim ima posla. Ja o njoj mislim da je ona zaista dobra devojka. Možda se devojka pribojavala kako bi on reagovao da uđe, pa je zato govorila šta je govorila - dodao je Terzić.