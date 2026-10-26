"CAR BI UMRO DA ANĐELA I KARIĆ IMAJU NEŠTO" Učesnici Elite ocrnili Filipa, pomenuli Janjuša i Gastoza
Učesnici "Elite 10" Dača Virijević, Laura Prgomet i Slađa Poršelina pričali su u pabu o Filipu Caru. Tema im je bila njegov odnos sa Laurom, koju je on i doveo u Pinkov rijaliti.
- Car je bio sa Laurom prvi, da bi stavio veto, da je ogadi ostalima. A kao prijateljica mu je od spolja, sad je kao brani od mene. Voleo bi da te us*ravaju od komentara - rekao je Dača.
Tada se oglasila Poršelina koja smatra da Car nije imun na Anđelu Đuričić, iako su sada u zategnutim odnosima.
- Da Anđela i Karić imaju nešto, Car bi umro, obesio bi se - rekla je Poršelina.
Tada je Dača nastavio da iznosi svoj emišljenje.
- Da uđe Gastoz, ili Zvezdan, koji bi bio u prisustvu Anđele, on bi poludeo. On ne može Janjuša da podnese jer sedi sa Anđelom. Car tad nije nabrojao samo Sandru i Anđelu kao devojke sa kojima ne bi mogao da bude. Rekao je Lauri ja bih tebe oženio, bio bih s tobom u vezi samo da nisi bila sa Ivanom Marinkovićem - rekao je Dača.
- On sve moguće muškarce mrzi na ovom svetu. Iskompleksiran je na muški pol, a meni je on pojava - dodala je Poršelina.
- Ima on neku energiju kad je pored tebe - rekla je Laura.
- Ima energiju da bi svaka devojka bila s njim, možda Anđela ne bi - navela je Poršelina.
- A možda je bila - rekla je Laura.