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Učesnici "Elite 10" Dača Virijević, Laura Prgomet i Slađa Poršelina pričali su u pabu o Filipu Caru. Tema im je bila njegov odnos sa Laurom, koju je on i doveo u Pinkov rijaliti.

- Car je bio sa Laurom prvi, da bi stavio veto, da je ogadi ostalima. A kao prijateljica mu je od spolja, sad je kao brani od mene. Voleo bi da te us*ravaju od komentara - rekao je Dača.

Tada se oglasila Poršelina koja smatra da Car nije imun na Anđelu Đuričić, iako su sada u zategnutim odnosima.

- Da Anđela i Karić imaju nešto, Car bi umro, obesio bi se - rekla je Poršelina.

Tada je Dača nastavio da iznosi svoj emišljenje.

1/6 Vidi galeriju Elita 10 Foto: Printscreen, Kurir

- Da uđe Gastoz, ili Zvezdan, koji bi bio u prisustvu Anđele, on bi poludeo. On ne može Janjuša da podnese jer sedi sa Anđelom. Car tad nije nabrojao samo Sandru i Anđelu kao devojke sa kojima ne bi mogao da bude. Rekao je Lauri ja bih tebe oženio, bio bih s tobom u vezi samo da nisi bila sa Ivanom Marinkovićem - rekao je Dača.

- On sve moguće muškarce mrzi na ovom svetu. Iskompleksiran je na muški pol, a meni je on pojava - dodala je Poršelina.

- Ima on neku energiju kad je pored tebe - rekla je Laura.

1/4 Vidi galeriju Filip Car Foto: Nemanja Nikolić, Antonio Ahel/ATAImages, Printscreen/Instagram, Printscreen

- Ima energiju da bi svaka devojka bila s njim, možda Anđela ne bi - navela je Poršelina.

- A možda je bila - rekla je Laura.