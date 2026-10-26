Slušaj vest

Lepa Lukić decenijama važi za jednu od najvećih zvezda narodne muzike, a njena karijera ispunjena je hitovima koji su postali deo muzičke istorije.

Ipak, iza velikog uspeha i brojnih profesionalnih ostvarenja krije se i jedna lična priča koja je ostavila dubok trag u njenom životu. Pevačica nikada nije krila da joj je najveća žal to što se nije ostvarila kao majka, a svojevremeno je iskreno govorila o svemu kroz šta je prolazila kako bi dobila dete.

Iako je s vremenom naučila da živi sa tom činjenicom, priznala je da je upravo ta neispunjena želja uticala i na njene emocije, ali i na pesme koje je birala tokom bogate karijere.

– S godinama sam žal što nisam majka prevazišla, ali to mi je jedina neostvarena životna želja. Baš zbog toga sam tokom karijere otpevala mnogo sentimentalnih pesama o deci, kojima sam pogađala ženska srca – ispričala je pevačica Lepa Lukić.

Želela dete sa suprugom, ali joj se želja nije ostvarila

Pevačica je u jednom od svojih iskrenih razgovora otkrila da je prolazila kroz različite medicinske intervencije, nadajući se da će uspeti da postane majka. Kako je objasnila, problemi zbog kojih je išla na zahvate nisu bili posledica neke bolesti sa kojom je rođena, već je pokušavala da reši poteškoće koje su joj otežavale da dobije potomstvo.

1/6 Vidi galeriju Lepa Lukić Foto: Nemanja Nikolić, Printscrean, Kurir

– Imala sam intervencije, ali ne zbog neke bolesti, ja sam od rođenja bila zdrava, već da bih rodila. Sekli su me da mi skinu izrasline na jajovodima – otkrila je Lepa i priznala da je u mladosti ostala trudna, ali da tada nije bila spremna da se posveti majčinstvu.

U tom periodu karijera joj je bila veoma važna, pa je odlučila da se posveti poslu. Kasnije je pokušala da ostvari svoju veliku želju, ali ni lečenje ni medicinski zahvati nisu doneli rezultat kojem se nadala.

– Nisam ja bila nerotkinja... Jednom sam ostala u drugom stanju, ali sam bila jako mlada i zbog karijere nisam htela da rodim i da odmah imam decu. Otvarali su me zbog ispitivanja, da vide šta se tu dešava. Bila sam udata za inspektora s kojim sam htela da imam decu. Godinu dana sam se lečila da bih rodila, ali nije se dalo - rekla je u emisiji "Milizam".

U rijalitiju doživela trenutak koji joj je mnogo značio

Koliko je čeznula za ulogom majke, pokazalo se i tokom njenog učešća u rijalitiju „Veliki brat“. Kada je dobila zadatak da vodi računa o lutki, Lepa je tu obavezu prihvatila sa mnogo emocija i potpuno se posvetila ulozi koja joj je bila dodeljena.

Lutku je nazvala Milica, po unuci svog brata, a iskustvo koje je tada doživela opisala je kao nešto posebno. Taj period joj je, kako je sama priznala, na određeni način omogućio da oseti deo onoga za čim je čeznula.

Foto: Damir Dervišagić

– U rijalitiju sam bila odlična i bila mi je velika čast da dobijem lutku i da izigravam majku. Toliko sam se uživela u tu ulogu, da sam lutku nazvala Milica po unuci mog brata. Imala sam čast da se bar na tri dana nazovem majkom. U „Velikom bratu“ mi je na neki način ispunjena ta želja. Narod je plakao zajedno sa mnom. Molila sam ih da mi poklone lutku. Oni su se malo nećkali, ali je lutka na kraju bila moja – prisetila se emotivna pevačica.

Ova ispovest pokazuje i drugu stranu života Lepe Lukić, žene koja je ostvarila izuzetne uspehe na estradi, ali je u privatnom životu morala da prihvati da joj se jedna od najvećih želja nikada neće ispuniti. Upravo zbog iskrenosti sa kojom je govorila o ovoj temi, njena priča ostavila je snažan utisak na mnoge koji su je slušali.