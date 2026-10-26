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Pobedom u regionalnom muzičkom takmičenju „Operacija Trijumf“ 2009. godine, Adnan Babajić privukao je veliku pažnju javnosti i postao jedno od zapaženijih imena svoje generacije. Ipak, osvajanje titule nije označilo završetak njegovog muzičkog puta, već početak novog poglavlja koje se nastavilo daleko od regionalne scene.

Život ga je odveo u Čikago, gde je nastavio da neguje ljubav prema muzici i održava vezu sa publikom sa naših prostora.

Posvećen autorskom radu

Iako je danas daleko od scene na kojoj je stekao popularnost, muzika je ostala važan deo njegovog života. Pored izvođenja, pevač se sve više posvećuje stvaranju sopstvenih pesama, razvijanju prepoznatljivog muzičkog izraza i projektima koji predstavljaju njegovu novu umetničku fazu.

Kako ističe, smatra da je došao trenutak da se publici ponovo predstavi kroz svoj rad i muziku na kojoj je vredno radio.

1/6 Vidi galeriju Adnan Babajić Foto: Petar Aleksić

- Iako sam sve ove godine na neki način bio prisutan na našoj muzičkoj sceni, smatram da je došlo vreme da se novim generacijama predstavim kroz svoj rad, muziku i projekte na kojima sam predano radio. Publiku uskoro očekuju nove pesme i muzički spotovi, a neke detalje za sada ću sačuvati kao iznenađenje - verujem da je najlepše kada muzika sama kaže ono što treba - rekao je Babajić.

Publiku očekuju novi projekti

Od televizijskog takmičenja koje mu je donelo popularnost do života u Americi, Adnan je gradio karijeru u skladu sa sopstvenim mogućnostima i planovima. Sada je fokusiran na nove muzičke projekte, kojima želi da pokaže koliko se njegov izraz promenio i sazreo tokom godina.

1/4 Vidi galeriju Adnan Babajić Foto: Printscreen, Facebook, Printskrin

Predstojeći period trebalo bi da donese nove pesme i spotove, a publika će imati priliku da čuje materijal na kojem je pevač predano radio. Babajić tako nastavlja da gradi svoju muzičku priču, oslanjajući se na iskustvo, autorski pečat i želju da se novim generacijama predstavi u drugačijem svetlu.

Kurir/Avaz