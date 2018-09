STRAHOVITA ISPOVEST UČESNICE PAROVA: Oslepela sam posle moždanog udara! Njegova ljubav me je izlečila!

Voljenka Ilić, učesnica "Parova", ispričala je kako je izgledao period kada je pre dve godine doživela težak moždani udar zbog kojeg je privremeno bila slepa.

Ona je dva puta imala izliv krvi u mozak i uspela je u potpunosti da se od toga oporavi, ali posledice na njeno zdravstveno stanje trajno su prisutne.

foto: Printscreen Happy TV

- Preživela sam dva moždana udara, poslednji sam imala pre dve godine, tada sam bila privremeno slepa. Tokom mog oporavka sve vreme o meni je brinuo Srđan Adžemović Adžem, koji je bio moja najveća ljubav. Mislila sam da će mi Adžem biti poslednji muškarac u životu. Želeli smo dete. On je uvek bio galantan, oličenje muževnosti, ali me je varao i zato su svi naši planovi pali u vodu - rekla je Voljenka, a onda otvorila dušu i otkrila kako je izgledao njen brak sa kriminalcem Draganom Jakšićem, koji je u Peruu osuđen na doživotnu robiju.

foto: Printscreen

- Vi ne možete da zamislite, on je jedan visok, lepo građen čovek, koji je uvek držao do sebe. Markirana garderoba, cipele, ma sve. A na snimku tog hapšenja bio je povijene glave, ćelav i nije ličio na sebe. Dok je on išao od zatvora do zatvora, njegova ekipa ljudi mi je pretila svakodnevno i nije bilo prijatno. Ali ti ljudi su bili brzo raskrinkani, a ja sam polako vraćala svoj život u normalu - ispričala je zvezda devedesetih.



Bila u vezi sa Milijem Pored Srđana Adžemovića i Dragana Jakšića, koji važe za žestoke momke beogradskog asfalta iz devedesetih, Voljenka je bila u ljubavnoj vezi i sa Milutinom Milijem Radosavljevićem.

- Mili je jako dobar ljubavnik, uživali smo i on i ja. Nekoliko puta me je odveo u hotel i bilo je divno. Ali sam se uskoro pokajala - objasnila je ona.

Kurir.rs/ I. Ercegovčević/ Foto: Printscreen Instagram

Kurir

Autor: Kurir