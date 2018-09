OSTALA JE BEZ POSLA, MAJKA JE GNUSNO VREĐALA: Žizela nije imala dobar život, a OVO je najgore što jedna žena može da DOŽIVI

Ivana Živković Žizela otvorila je dušu i ispričala da je morala da prolazi kroz težak period kada su je roditelji ponižavali i vređali kada je ostala bez posla.

"Mogu da kažem da roditelji mnogo greše, u trenutku kada sam izgubila posao, bila sam višak u porodici, mogu tako da kažem", započela je Žizela.

"U to vreme roditelji me nisu prihvatili, majka me je svaki dan vređala, nazivala me je svakakvim imenima, da sam budala, ja nikada nisam imala kontakt sa svojom majkom u tom peridou, nikada me nisu pitali da li sam imala novca da živim, ja sam ipak žensko. Nije me pitala ni da li imam osnovne stvari za jednu devojku, ženu", jadala se Žizela.

foto: Printscreen

Ono što je najviše pogodilo jeste što je upala u depresiju, ali je uspela da uz pomoć brata da se ponovo zaposli i da svojim novcem sebi obezbedi život kakav joj odgovara.

"Moja nana mi je mnogo pomogla i moj brat, da nisu oni tada bili, ja ne bih sada bila ovde. Krila sam od mnogih to, ali vidim da su novinari saznali za moj život", završila je svoju ispovest Žizela.



