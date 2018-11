UŠLA U ZADRUGU DA BI ZARADILA ZA DUGOVE: Zoricu Marković OPELJEŠIO prijatelj! Pevačica zatvorila kafanu zbog duga od 15.000 €!

Zorica Marković držala je lokal u blizini Kosjerića, gde se zadužila jer njen prijatelj nije prosledio novac koji mu je dala da izmiri obaveze.



Pevačica već se dugo, kako kaže, uspešno bavi ugostiteljstvom, ali ipak je morala da zatvori kafanu. To je učinila jer je dugovala 15.000 evra.



Ona je godinu dana držala lokal sa jednim prijateljem koji ju je prevario i natovario joj dugove na vrat. Kako saznajemo, oni su se zadužili za piće i hranu koje nisu plaćali dobavljačima, pa su bili prinuđeni da stave ključ u bravu.

foto: Damir Dervišagić

- Zorica je sve regularno plaćala, eventualno sa nekoliko dana zakašnjenja. Bila je suvlasnik jedne birtije u koju je dolazilo celo selo. Ona je novac za troškove davala svom partneru koji je trebalo da ga prosledi određenim ljudima, ali on to nije učinio, već ga je sebi strpao u džep - kaže naš izvor i dodaje da je pevačica bila šokirana kada je saznala šta se dešava.

- Folkerka za to nije znala i mislila je da je sve pod kontrolom, sve do trenutka dok joj ljudi nisu zakucali na vrata i tražili svoje pare. Nije znala o čemu se radi, nikada nije ni posumnjala da će je prijatelj prevariti. Kada je nakon nekoliko dana otkrila šta se dešava, zahtevala je od njega da joj vrati novac kako bi ispoštovala saradnike, ali on nije imao da joj da. Jedva je uspela da napravi dogovor sa dobavljačima da će sve obaveze prema njima izmiriti po povratku iz „Zadruge“. Izašli su joj u susret jer su shvatili da nije kriva. Takođe, čim izađe iz rijalitija, pokrenuće tužbu protiv bivšeg saradnika jer će jedino na taj način uspeti da vrati svoj novac - kaže nas izvor.

foto: Kurir



(Kurir.rs/Marija Dejanović /Foto: Damir Dervišagić)

Kurir

Autor: Kurir