ALEKSANDRA ILI ANĐELINA? LJUBAVNI TROUGAO TRESE VILU: Tomić doneo odluku s kojom će u VEZU!

Đorđe Tomić poljubio je Aleksandru Karailjaz, međutim kako vreme odmiče sve jači odnos gradi sa novom ukućankon, jednom od sestara Marjanović, Anđelinom. Iz tog razloga, mnogi sumnjaju da se poigrava sa Saškom, međutim on ima plan i drži ga se čvrsto.

"Ja se ne igram sa njenim osećanjima. Saška i ja smo bili na distanci neko vreme, nakon toga se opet desio taj poljubac. Dogovorili smo se da se ni to više neće dešavati i da ćemo ostati drugari kao na početku", kaže on.

Sa Anđelinom, pak, ima sasvim drugačije planove za budućnost.

"Anđelina je jedna savršena devojka. Mnogo mi prija da provodim vreme sa njom, pričam, šalim se i sve ostalo. Dugo nisam upoznao prijatniju osobu. Mnogo je kulturna. Sve pohvale za nju. Što se tiče veze sa njom, mislim da bih mogao. Naveo sam vam sve što mi se sviđa kod nje i zaista sam iznenađen njom", ističe.

Kako mnogi nisu bili sigurni ko mu se zaista dopada. Tomić je i te kako zbunio kako okruženje u rijalitiju, tako i javnost koja ga svakodnevno prati u vili "Parova". Šta više, uporedili su ga sa Gastozom koji je u prethodnoj sezoni imao slične "izlete".

"Ja nikad nisam pratio rijaliti, tako da ne znam kako se on ponašao. Čuo sam da je izvanredan igrač i šoumen. To je to što mogu reći vezano za to poređenje. Ja radim šta mi srce kaže ili ono što me čini srećnim", bio je iskren on.

S druge strane, njemu Dina i Izabela Alijoski liče jedna na drugu, a evo zašto:

"Dinu sam uporedio sa Izabelom samo iz jednog razloga, a to je što kada je vidim sa strane imaju slične crte lica i ništa više. Nikakvog zaljubljivanja tu nema", brzo je otklonio svaku sumnju on.

