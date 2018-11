BANE BESAN NA ZERINU! OVO JOJ NIKADA NEĆE OPROSTITI: S njim se mazi a sa Čolakom neće! VAN SEBE! (VIDEO)

Zerina Hećo je, čini se, bacila oko na novog zadrugara Ervina Mujakovića. Čim je raskinula sa Čolakom, sve su prisniji i sve više vremena provode zajedno.

Bane je klonuo čim je dobio uvid u njihov razgovor, pa se požalio Olji Bajrami, koja nije mogla a da ne primeti koliko je pobesneo zbog čitave situacije.

"Otišla iza kuće sa njim da priča nasamo... Ja nju koliko volim, da mi se sto pi*aka namesti, ja bih tražio moju Zerinu! To ne može niko da me ubedi. Ako je neko forsirao razgovaranje, to sam bio ja. Ja nikad nisam pogledao u drugu ženu! Za ovo nema opravdanja", pričao je Bane.

"Nije dečko kriv ništa, on tebi nije drug. Svako ima pravo, pa ako prođe prošlo je, ti treba sa njom da razgovaraš. Shvatila je da je pogrešila. Pokušaj da porazgovaraš sa njom", savetovala ga je Olja.

"Nikada. Kad je prošla žurka, ona ga grlila, mazila ga po licu. Meni jedna osoba kaže da izađem i da pogledam nešto. I ja čujem njen glas, a ona stoji sa njim sama iza kuće i pričaju nešto", nastavio je da besni on.

