BANE ZAVRŠIO KOD PSIHIJATRA ZBOG ZERINE! Želeo sam da mi rodi decu, a ona šeta bez brusa, si*e joj se vide! (VIDEO)

Zerina Hećo i Bane Čolak su imali vatreno kršenje kada je njihova ljubav u pitanju, i po svemu sudeći tačka će biti stavljena.

Naime, Bane je u jednom trenutku Zerini spomenuo njeno dete, kao i da je sklonio sa ulice, što je zadrugarku dovelo do ludila, te ga je hvatala za gušu, pa u jednom trenutku čak i udarila.

Nakon svega, on je sedeo u spavaćoj sobi i pričao sa Marijanom i Ljubom, gde je otkrio šta je pričao sa svojim psihijatrom kod kojeg ide upravo zbog ljubavnih problema.

"Žena mi je rekla, života mi, da je svesna da sam imao najbolju nameru, da je sklonim i zaštitim od svega. Nije mi jasno kako neko ne dozvoljava da je pomazim, kao majka je gleda, a onda obuče majicu bez brusa, si*e joj se vide, i eto", rekao je Bane da bi mu Ljuba objasnila kako nije u pravu.

"Ne razumeš, nisi žensko. Svoju lepotu žena može da pokazuje zbog sebe. To što ja želim da idem gologu*a, to ne znači da ja želim da me neko spopada ili da mi se udvara. Ja sebe zadovoljavam kroz takvo oblačenje, bez ikakvog cilja", objašnjavala je Pantovićka.

"Ja sam se zaljubio u Zerinu koja je bila zakopčana, sa flašom viskija u ruci, koja je svakoga otkačinjala. Mislio sam da time što sam se preselio kod nje posle pet dana veze, što sam provodio vreme sa njenim detetom, da je to ono pravo i najozbiljnije moguće. Njenoj majci sam obećao da ću joj zabraniti da pije alkohol, jer ga ona zbog zdravstvenih razloga mora izbegavati. Ja sam nju želeo za majku svoje dece, samo iz tih razloga sam se bojao što pije a ne što sam mislio da će imati novog dečka ili da će me prevariti. Dao sam reč toj ženi. Ona je meni rekla da sam ja nju vratio na pravi put, da sam njen spasitelj, da sam joj želeo samo najbolje a sad sam psihopata", jadao se Čolak.

