MINA POKOSILA ROĐENU MAJKU, KARAĐORĐA I ZERINU JEDNIM POTEZOM: Leteće perje kad budu saznali za njen pakleni plan! (VIDEO)

Mina Vrbaški u zalagaonicu "Zadruge 2" odnela je, između ostalog, kutijicu u kojoj je stajao verenički prsten namenjen njenoj majci. Zauzvrat, uzela je 2.000 dinara ali i obelodanila pakleni plan kako da osvoji Ervina Mujakovića.

Naime, ona je nedavno javno priznala kakva osećanja gaji prema njemu, ali on nije reagovao onako kako je ona maštala da će. Sigurna da je razlog tome to što je on novi zadrugar i što se nije navikao na rijaliti okruženje, počela je da traži rešenje za situaciju u kojoj se našla.

"Majka mi je poklonila. Rekla mi je ako budem imala prilike", počela je ona pokazujući kutijicu u kojoj je bio prsten kojim je Karađorđe Subotić verio njenu majku, pa nastavila: "Razmišljala sam. Imam tu kutiju, ali imam i ovo", rekla je pa priložila svoj rad: "Htela sam da mu dam kutiju, ali mislim da bi mu bilo neprijatno", zaključila je ona, koja planira hrabro da se bori za Ervinovu pažnju.

"On je rekao da mu se sviđa druga osoba, ali ja znam da kada se nameračim, da uvek dobijem ono što želim", konstatovala je Mina i za sve uzela 2.000 dinara.

Međutim, kad njena majka, Karađorđe i Zerina Hećo budu saznali šta je uradila i šta tek planira da uradi zasigurno im neće biti svejedno.

