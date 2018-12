LUNA PALA NA MANEKENA! Pobili se pa se zavoleli? Sigurna da bi je Toma osvojio DA SU NAPOLJU! (VIDEO)

Toma Panić svojevremeno je priznao kakva osećanja gaji prema Luni Đogani, u šta je ona em duboko sumnjala em joj se to nimalo nije dopalo. Šta više, par se ubrzo posvađao "na krv i nož", a blogerka ga je preko svega i udarila šamarom.

Međutim, u toku današnjeg sastanka između njih dvoje ponovo su sevnule varnice, kada su zadrugarke birale muškarčinu Bele kuće.

"Mislim da sam sazreo. Pre to nisam tako gledao. Sad vidim gde sam grešio, nisam se borio za to da li me neko voli, ne voli. Kad vidim da nekom to smeta, ja se pomerim. Ne smaram, nisam neki smarač, pomerim se, odem", objašnjavao je sebe Toma.

"Sigurna sam da bi me osvojio da smo napolju", sarkastično je prokomentarisala Luna, napominjući to da se od nje i nije baš sklanjao kada je "video koliko je sati".

"Mi smo ipak ovde u zatvorenom prostoru... Da smo napolju, kad bi mi na prvu rekla tako kao što si mi rekla, verovatno ne bismo imali kontakt", zaključio je on.

"Srešćemo se opet negde ti i ja, kad zvezde nam se sklope", iskoristila je Luna reči pesme koju izvodi Karolina Gočeva.

S druge strane, bez mnogo razmišljanja, Luna je navela Miku Vasića kao pravu muškarčinu.

Kurir.rs/Foto: Printscreen

Kurir

Autor: Kurir