DAVID PROVEO DAN ALEKSANDRI NA NIŠANU, PA OTRČAO KOD AMIDŽIĆA NA TRAČ PARTIJU: Drago mi je što je Ljuba ušla! ZAPANJIO! (VIDEO)

David Dragojević priznao je šta se krije iza velikog konflikta između njega, njegove devojke Aleksandre Subotić i njene majke Ljube Pantović, koja se nedavno pridružila ekipi zadrugara.

"U dobrim smo odnosima, samo što je danas opet bio zadatak pa smo se opet posvađali. Ja ne mogu da ćutim, u rijalitiju sam. Ona (Aleksandra) skače kad me neko nešto pita, pridikuje... Drago mi je što je Ljuba ušla. Ja znam da ništa nisam kriv i da je nisam vređao, ona je u konflikt ušla sama sa sobom! Ona jedino zna zašto, samo okreće priču. Možda hoće da me odvoji od Aleksandre... Niko nije stao na njenu stranu kad je ona napadala Aleksandru i ona se tu povukla. Ja sam stao uz Aleksandru. Bilo joj je krivo što sam je podržao u svemu. Ja nju nisam nikada opsovao, ona mene naziva klošarom. A ja ću uvek da joj odgovorim argumentovano. Za Karađorđa isto nisam ništa rekao, njega je pojeo rijaliti, pa se sa mnom raspravljao", pričao je Amidžiću David detaljno.

foto: Printscreen Pink

Zadrugari su, inače, tokom dana birali muškarčinu Bele kuće. Za Anu Korać David je svakako bio muškarac za pomenuti, što se Aleksandri nimalo nije dopalo. Kada je upitala kakav seks više voli a on joj rekao: "Ja ne volim romantično, ja više volim kad to pršti. Kreneš malo sa tim ljubav, osećanja, to posle izraste u pucanje", Aleksandra ga je posmatrala besno i bez reči.

Kako se taj momenat brzo našao na listi svađa turbulentnog para a David proveo dobar deo dana "na nišanu" Subotićevoj, voditelj je upitao zadrugara sa kojim devojkama može biti u bliskim prijateljskim odnosima, a da to ne izazove burne reakcije.

"Ja se družim sa svima, ali ne pijem kafu... sa Matorom sam blizak, Jelena, Luna... Ja sa svima popričam. Ne mislim da nama neko želi toliko loše. Ovo je rijaliti, ako ona zna da igra igru - onda ne treba da se peca. Ja to hoću da joj objasnim", izjavio je David.

Kurir.rs/Foto: Printscreen Pink

Kurir

Autor: Kurir