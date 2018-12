ČOLAK UTUČEN! Posle raskida sa Zerinom gubi prijatelje: Diže ruke, SKLANJA MU SE S PUTA kad ga vidi! (VIDEO)

Bane Čolak poverio se Zoli i Petrućiju i izrazio duboko razočaranje koje gaji prema starom rijaliti prijatelju Bori Santani.

"Bora je mene od prvog dana ovde počeo da pod*ebava. Valjda moj prijatelj to treba da shvati. Umesto on i ja da pod*ebavamo ostale pošto smo bili zajedno u prvoj sezoni, on mene pod*ebava", počeo je Čolak.

Osim što je raskinuo vezu sa Zerinom Hećo, Bane Čolak je izgleda polako ali sigurno počeo da gubi prijatelje. Sve to mu izuzetno teško pada.

"Ja se jesam promenio mnogo. On kada zapenuša, ja se sklonim, samo da ga ne bih nervirao. Meni je bilo krivo što on mene pod*ebava", priznao je zatim Čolak.

Kako im je odnos zahladneo, počeo je da govori kako ne želi više da vodi radio-emisiju sa Santanom. Postavlja se pitanje kako će Bora reagovati kada bude saznao šta je Bane Petrućiju i Zoli ispričao.

Kurir.rs/Foto: Printscreen

Kurir

Autor: Kurir