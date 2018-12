ZERINA SE ZAKLELA U ĆERKU DA ĆE BANETU RAZLUPATI GLAVU URADI LI OPET OVO: Bivši ljubavnici u nikad gorim odnosima, a ovo je KAP KOJA JE PRELILA ČAŠU! (VIDEO)

Zerina Hećo i Bane Čolak upali su u još jednu žučnu svađu, koja je kulminirala ozbiljnom pretnjom koju je isprovocirana takmičarka izrekla kada joj je pukao film, a zaklela se u ono što joj je najsvetije, u svoju ćerku.

"Jadan mladi Branislav on brani Marijanicu", krenula je Zerina aludirajući na svađu koja se dešvala u dnevnoj sobi, kada je Luna imala okršaj sa Marijanom, a Čolak stao da brani Zonjićevu koja nije jedna od omiljenih učesnica, zbog svoje prevrtljive prirode.

"Molim vas produkcijo, ja tražim da se reaguje na ovo. Ne tražim diskvalifikaciju, ali ovo je agresija", jaukao je Bane bez razloga praveći dramu koje u tom trenutku još nije bilo istovremeno se smejući svojoj bivšoj devojci.

foto: Printscreen

Obezbeđenje je brzo odreagovalo te sve vreme bilo između njih dvoje koji su se verbalno obračunavali u dvorišu Imaginarijuma.

"Braniš Marijanu jeli klošaru jedan? Tebi je ovo smešno. Još jednu rečenicu ću da ti kažem. Još jednom uradi takvu stvar, kunem ti se Sarom, nazovi me "mamicom" još jednom, razlupaću ti glavu i izaći ću odavde. Pi.ko jedna".

"Majka mi cepa majcu. Ljudi obezbeđenje, spasite me", bio je ironičan Bane Čolak.

Adam Đogani je izašao napolje i razdvojio ukućane, pa Zerinu odveo u stranu i tako sprečio dalje probleme među nekadašnjim emotivnim partnerima.

"Svoje prijatelje ponižava, Marijanu brani, staje na stranu ku.vetine. Juče je rekla cura da su se dopisivali, on je to potvrdio, a on to meni nikada nije rekao. Laže me sve vreme. I onda njega ljudi žale, a ja ispadam ku.vetina sve vreme. Od mene ovde ku.vu pravi", bila je iskrena Hećo sa Đoganijem.

foto: Printscreen

