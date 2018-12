BOLJE DA SU ME PRETUKLI! Zerina u paklu, zbog OVOGA više ne zna gde bije: Bane je uhvatio za glavu, hoće DA UMRE! (VIDEO)

Zerina Hećo, umesto na slavi Marka Miljkovića, osamila se u sobi za izolaciju pa nastavila da plače. Ona je neutešna od trenutka kada je Aleksandra Subotić obelodanila da je žrtva silovanja. Najviše je mori što ne zna kako će ćerki objasniti ovu situaciju, a bivši dečko Bane Čolak sve vreme je teši.

"Ljubavi, sve će to da prođe. Neki ljudi nemaju granice. Nemoj više da plačeš", trudi se on.

"Ja to nikada neću da zaboravim. Bolje da su me pretukli. Kako ću ja ovo Sari da objasnim?" pitala se Zerina.

"Sve to može da se objasni. Možeš joj reći da je sve to rijaliti. Polako. Cvete moj, ti si hrabra... Bez obzira na to šta se desilo između nas dvoje, ja nisam prestao da te volim. Uskoro će i moja slava, pa Nova godina, ustaćeš, bićeš ona stara, ona Zerina u koju sam se zaljubio. Ja bih umro ovde bez tebe", šaputao joj je Bane.

"Nemoj to da pričaš. Trebaš mi kao drug..." nadovezala se brzo Zerina.

