OGLASILA SE ZERININA MAJKA! ALEKSANDRIN STRIC ZANEMEO: Zbog njegove strašne osude IZGORELA!

Zerina je neutešna otkako je Aleksandra Subotić obelodanila da je Hećova žrtva silovanja, a taj njen iznenadni i gnusni čin nacija je oštro osudila. S druge strane, još veći gnev porodica Subotić probudila je kada je Srboljub Subotić javno istakao kako je Zerina odglumila nervni slom. Njena majka Sanela nije ostala imuna na ovu konstataciju pa se uživo uključila u program te Srboljubu uputila oštru poruku sa knedlom u grlu, na ivici suza.

"Onaj stres ne može odglumiti ni najbolji glumac. Budite čovek, bar nađite dostojanstva i izvinite se onima koji su prošli to što su prošli, bar ženama koje su se u tom momentu našle uvređene. Moje dete nije ubačeno da laže i da folira. Ja sam ponosna na svoju Zerinu, poštuje produkciju i televiziju na kojoj je", izjavila je Sanela Dušici Jakovljević putem telefonskog uključenja.

Nakon toga, potresena majka na jedvite jade progovorila je i o stravičnom događaju iz života njene ćerke.

"Ja nisam mogla da se suočim sa njom nakon toga, ni da je pogledam u oči. Pokušali smo preko psihologa da rešimo... Nisam ni mogla pomisliti da će neko nekome reći to. Pogotovo žena ženi. Ja kao majka proživljavam ovo što i ona. Možda i duplo jače, jer ne mogu da budem uz nju. Ponosna sam na nju, jer nijednog trenutka nije potencirala tu priču", rekla je Sanela.

Zerinina prijateljica Anamariju Džambazov ostala je u šoku nakon Aleksandrinog čina.

"Ne podržavam Aleksandrino ponašanje i takve reči prema Zerini. I ta Aleksandra je svašta preživela i trebalo bi da saoseća sa Zerinom, a ne da gleda kako da slomi osobu koja je prošla kroz takav pakao. Zerina je zaista snažna devojka koja se bori kao lav za svoje dete i sebe. Mnogo toga baš lošeg je preživela, ali i dalje ne odustaje od ljubavi i nekog lepog i mirnog života", ispričala je ona pa objasnila kakav odnos Zerina ima sa bivšim mužem Rusmirom sa kojim ima ćerku.

"Koliko ja znam ona je ostala u dobrim odnosima sa svojim mužem, a taj pakao i sve to što i sami znate kroz šta je prolazila, e to je bilo sa jednim njenim bivšim dečkom. Znam samo da joj je to bila najmučnija veza u kojoj je bila i kada samo čuje njegov glas, ona se trese", iskrena je bila Anamarija.

