NIŠTA OD OVOGA SE NE BI DESILO DA JE NJEGA POSLUŠALA! Davidova majka šokirana: Drama oko njenog sina i Aleksandre je dovodi do LUDILA, svalila krivicu na ZERINU!

David Dragojević protekle noći u "Zadruzi 2" totalno je potonuo, pa je posle žestoke rasprave sa devojkom Aleksandrom pokušao da pobegne iz rijalitija. Iz tog razloga, njegova majka veoma se potresla te istakla kako je Zerina ovakve stvari radila i u drugom rijalitiju u kom su ovo troje zadrugara učestvovali.

"Nikad ga u gorem psihičkom stanju nisam videla. On je meni već danima loše, baš je smršao. Aleksandra uskače u sve moguće svađe, a onda on mora da je brani. Ne mora, ali logično je. Aleksandra je mogla da prećuti, on joj je nekoliko puta rekao: 'Sedi, smiri se!', da ga je poslušala ništa od ovoga ne bi bilo. To je Zerina radila i u prethodnom rijalitiju. Ona je ranije bila, mogu slobodno reći odvratna prema Aleksandri, ničim izazvana ju je provocirala. Kada smo suprug i ja dovezli Aleksandru i Davida u karantin i kada smo videli Baneta i Zerinu, bila sam iznenađena otkud njih dvoje zajedno. Ali sam tada rekla oboma da su Zerina i Bane za njih dvoje vazduh. Ona ovo sada radi da bi došla do izražaja. Više nije sa Banetom, nema svađe sa njim, nema kadra. Ne radi ništa da bi bila interesantna. Sve ono što je rekla Aleksandra je bilo tačno i sve to se zna, ima na Jutjubu, ne znam zašto ju je ovo sada pogodilo toliko", izjavila je Davidova majka Biljana.

S druge strane, čini joj se da su Aleksandra i David sve složniji zahvaljujući Ljubi Pantović.

"Ja mislim da je njih dvoje ujedinio Ljubin ulazak. Ona ih je samo zbližila. Ona stalno nešto spolja kopa po njihovim životima i pokušava da ih rastavi. Čekala je momenat da oni uđu u rijaliti, pa da uđe i ona i rastavi ih. Ali je obrnuto bilo. Njih dvoje sada nemaju svađe, niko sada ne razume da Aleksandri ništa ne smeta upravo zbog toga što oni neće da dozvole da ih Ljuba rastavi i uradi ono što je naumila", zaključila je ona.

