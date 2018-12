HRANIM TE I POJIM, A TEBI JE MALO! LAKIĆ ODLEPIO: Žestoko se obračunali naočigled svih, UMALO JE BACIO NA POD! (VIDEO)

Aleksandra Coka Tasić i Nikola Lakić navodno su stavili tačku na njihovu vezu, međutim brojne svađe rijaliti šara sve su o čemu se u vili "Parova" priča. Naime, pred spavanje Lakić je pobesneo na Coku, siguran da ona krade od njega.

"Zašto to radiš? Ne razumem te! Imaš svoje i uporno uzimaš od mene. Napojim te, nahranim i malo ti je to", besneo je on, pa je u jednom trenutku podigao sa kreveta i premeštao je, kao da će je svakog trenutka baciti.

Ovako žestokom obračunu mlada plavuša nije se nadala. Pokušala je da ga smiri zagrljajima i poljupcima, ali nije uspela.

