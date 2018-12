LUNA RAZVEZALA JEZIK! OTKRILA OGROMNU TAJNU: Evo kada blogerka izlazi iz rijalitija I ZAŠTO!

Luna Đogani zaprepstila je mnoge izjavom da je ona zapravo pomogla Kristini Kockar i Slobi Radanoviću, te da im želi da budu zejdno do kraja života, ukoliko ih vezuje prava ljubav.

Međutim, malo zatim, ispričala je Aleksi do kada će ona ostati u rijalitiju, objašnjavajući mu kako izgleda izaći iz "Zadruge", a da to nije ni registrovala.

"Ja sam im pomogla. Ako je to prava ljubav. To što oni imaju, ja im želim da ostanu zajedno do kraja života. Evo kunem ti se", izjavila je ona.

"Moja pobeda je što ću ovde ostati do kraja. Znam da ću biti do kraja i da ću biti neko mesto koje sam zaslužila. Reći ću: 'Bože, hvala ti'. I onda krećem novi život", pričala je ona.

"Ti ćeš da se šlogiraš kada budeš izašao odavde", napomenula je Aleksi koji je po prvi put u rijalitiju, pa nastavila: "U pozitivnom smislu".

