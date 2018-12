OLIVERA KOVAČEVIĆ NIJE HTELA VIŠE DA ĆUTI: Otkrila celu istinu o CRNOJ LISTI zabranjenih pevača na RTS-u, a onda se odala KOGA je i ZAŠTO eliminisala iz emisije

U poslednje vreme dosta se spekuliše da na Javnom servisu postoji lista zabranjenih, a posebno kada je reč o pevačima koji godinama nisu učestvovali na snimanjima emisija na ovoj televiziji. O ovim spekulacijama prvi put govori urednica zabavnog programa Olivera Kovačević.

"Mi smo neke od pevača godinama zvali, verovatno nisu imali poverenja u program RTS-a. Bilo je perioda kada nismo ni pravili Novogodišnje programe i nije bilo dovoljno promocije dobre narodne i zabavne muzike. U ove tri godine smo tu vrstu programa na neki način pokrenuli i sada mogu zaista da kažem da nema pevača u Srbiji koji ne želi da učestvuje u muzičkim programima RTS-a", izjavila je Olivera i progovorila o temi koja zanima mnoge, a tiče se zabrana i takozvanih “crnih lista”.

"Da, mi smo zabranili crnu boju kada su voditelji na RTS u pitanju. Ne postoji lista zabranjenih kod nas, koga biste vi voleli da vidite, a da mi nismo zvali? Vidite, onaj koji ne zna da peva - njega sigurno nećemo zvati, a to ne znači da je on zabranjen. Može da priča o nekim drugim temama, ali ako ne možemo uživo da ispratimo njegovo pevanje, ne možemo ga onda zvati. Nemamo vremena i taj ekskluzivitet da nekog snimamo sat vremena", otvoreno priča Olivera i dodaje da se ne plaši kritika zbog gostovanja pojedinih izvođača.

"Ne plašimo se. Nama je važno da dobri pevači uživo pevaju na RTS-u. To je uvek najveći problem. Kod nas se peva uz naše narodne orkestre i uz bend "Luda noć". Ko može uživo da peva, verovatno je dobar pevač i zbog toga je on pozvan na RTS. Zato ove godine voditelji neće pevati ništa, eliminisali smo ih iz tog dela", kroz smeh priča urednica.

Kako se približava kraj godine, mnogi sumiraju kakva im je bila, pa smo Oliveru upitali šta bi volela da zaboravi u tekućoj godini.

"Mnogo je stvari koje bih volela da zaboravim i nekako je taj spisak sve duži", poručuje ona i otkriva svoje želje za 2019. godinu:

"Želje su mi češće snažnije i veće od mogućnosti. Želim odmor, da mogu da odem da me niko ne zove na telefon. U stvari, pratim agendu Evropske unije. I privatno i poslovno, apsolutno. Sve je to život, zavisimo od svih tih odluka. Mi ovde gledamo da se što pre približimo standardima sveta i neke da prevaziđemo. Na primer, možemo vam reći da smo mi na Balkanu prevazišli standarde kada su Novogodišnji programi u pitanju. Prošle godine smo bili superiorni po gledanosti i po kvalitetu programa. To nije moja ocena."

U Novogodišnjoj noći građanima Srbije Novu godinu čestitaće zvezde poput Zdravka Čolića, Svetlane - Cece Ražnatović, Željka Joksimovića, Harisa Džinovića i mnogih drugih.

"Tema ove godine je duel narodnjaka i zabavnjaka. Zbog toga što smo u zabavnom programu imali dva velika projekta “Šezdeset najlepših narodnih pesama” i emisiju “Luda noć”, koja je oživela tu staru dobru zabavnu muziku. Upravo iz tog razloga je Novogodišnja noć spoj ta dva tima", izjavila je Olivera.

