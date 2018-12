MAJA I DOROTEA SE OKOMILE NA MILJKOVIĆA, A ON IH NE PRIMEĆUJE: Žestok sukob nekadašnjih ljubavnika ZAVRŠIO se NESLAVNO! Za obe strane! (VIDEO)

Marko Miljković i Dorotea Jovanović u sukobu su već danima, iako su imali trenutke i kada su razmenjivali nežnosti u Imaginarijumu. Oni su se oči u oči našli pred voditeljem koji ih je pitanjem gledalaca isprovocirao da pred svima pokažu svoju netrpeljivost.

"Zašto jurite Marka kad vidimo svi da ga ne interesujete?", glasilo je pitanje koje je voditelj uputio Maji i Dorotei.

Jovanovićeva je prva izrevoltirana ustala da kaže šta zapravo misli o di džeju iz Brusa, pa onda rekla da je postala jako agresivna, zbog čega je morala da potraži pomoć psihijatra.

"Niko ovde nikoga ne juri, a i da juri, to bi bio Marko, koji je potrčko, a ne mi. Imala sam potrebu da se izigram sa njim. Tako te pi.kice koje se nazivaju muškarcima volim da ponižavam, je.i ga navikla sam da ponižavam muškarce koji su puni sebe, a nemaju osnova za to. On puca jako nisko. Može jedino da bude išamaran ovde od strane mene. Postala sam jako agresivna, zato sam tražila razgovor sa psihijatrom", priznala je Dorotea pred svima.

"Ja ih naravno i provociram i bockam, jako sam osvetoljubiv, svako će se ovde provesti kao Dorotea ukoliko se bude poigrao sa mojim poverenjem. a što se tiče toga što su podivljale, itekako će se smiriti kada budu dobile poziv. Majka te nije vaspitala da opereš ruke, imao si crno ispod noktiju", rekao je Marko pa izrevoltirao Jovanovićevu da pukne i počne da viče toliko kao pomahnitala.

