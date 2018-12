LAGALA ME JE I VUKLA ZA NOS, OD MENE ZASLUŽUJE I GORE! LJUTI OKRŠAJ BIVŠIH LJUBAVNIKA: Zerina planira da podigne tužbu protiv Baneta, a u tome će da joj pomogne OVAJ ČOVEK! (VIDEO)

Zerina Hećo i Bane Čolak nastavljaju da se svađaju i to oštrije nego pre. Di-džej se, kako ističe, uopšte ne kaje zbog pigrdnih reči upućenih bivšoj devojci s kojom je svojevremeno planirao život i porodicu, ali je svestan da je preterao.

"Ja mislim da sam preterao, čak i pominjanja tih ljudi spolja... ali i ona je mene lagala i vukla me za nos, ona zaslužuje mnogo veće uvrede. Ona hoće da bude žrtva, zato hoće sve najgore da izvuče iz mene. Ne zanima me više, neću da je pominjem. Pustiću je da sama pokaže kakva je... Ja kad sam ustao i branio joj da konzumira alkohol, ona ode na ispiranje! Neću da pokušavam da napravim nešto što nije, ona je pokazala sve kad je ušao Ervin", izjavio je Bane.

"Prva laž je da sam bila na ispiranju! Ja sam bila kod doktora. Druga laž je da i večeras pre emisije... je to što sam ga ja u toaletu ignorisala. Ja sam svesna gde se nalazim, on može da očekuje tužbu od mog bivšeg muža kad izađemo odavde, jer je strašne stvari izgovarao! Pričao je i Zorici... to ću završavati napolju i, opet vam tvrdim da ovo što je gospodin rekao da će prestati je - čista laž. On će raditi dokle god bude ovde", nadovezala se Zerina.

"Sve je istina šta sam rekao, spreman sam da se suočim sa svima, ali ne želim da pričam, jer je ružno što to radim. Ne plašim se advokata. Druga strana može više da izgubi nego ja! Ona je meni pretila da će me zakopati kad izađem! Što se mene tiče, ja nemam mrlju iz prošlosti. Ona je ta o kojoj se mnoge stvari ne znaju, a koje neću govoriti. Ako budem prinuđen, govoriću", pripretio je Bane.

"Ovim sada indirektno preti time, preti mi konstantno", ponovo je bila skočila Zerina.

