ISPLIVAO U JAVNOST ZAJEDNIČKI SNIMAK UDATE DRAGANE MITAR SA DEČKOM! Šta će reći muž? Bivši ljubavnici u rijalitiju nemaju pojma šta ih čeka! (VIDEO)

Dragana Mitar priznala je da je bila sa Jovanovićem kada je doživela bračnu krizu sa Sinišom, koji se još uvek nije oglasio povodom ulaska bivšeg u "Zadrugu 2", iako ona od njegove reakcije aktivno strahuje.

"Dogodilo se to. Imala sam bračnu krizu gde sam se odvojila od muža. U tom periodu, mi smo se razdvojili, ali se nismo razveli zvanično. Tada sam počela da izlazim u društvu Pavla, ali smo ubrzo presekli. Muž zna za to, mada ni on nije bio cvećka. Posle toga smo prekinuli vezu i odlučila sam da braku dam drugu šansu. Pavle je imao devojku sa kojom je bio 10 godina, čak je trebalo i da se ženi. Poslednja naša priča je bila pre godinu dana, a mi smo bili zajedno tri meseca", rekal je ona, iako je on tvrdio da su bili još toliko zajedno.

"Imali smo krizu i on se našao tu i shvatila sam da sam pogrešila. Priča se posle završila jer sam shvatila da volim muža, kao i dete i da ne želim da izađem iz tog braka. Pavlu je devojka ostala trudna, pa je onda abortirala", rekla je u Imaginarijumu Dragana, i ne znajući da internetom kola njen zajednički snimak sa Jovanovićem iz jednog noćnog provoda.

U tom periodu, moguće je da su još uvek bili u vezi. Bilo kako bilo, Dragana je igrajući mamila poglede svih prisutnih, a ne samo Pavla.

Kurir/Foto: Instagram screenshot

Kurir

Autor: Kurir