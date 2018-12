DRAGANA MITAR 6 MESECI VARALA MUŽA SA OVIM ČOVEKOM? UPOZNAO I NJENOG SINA: Sad joj otišao joj u rijaliti, zaplakala čim ga je ugledala! (VIDEO)

Dragana Mitar briznula je u plač čim je na vratima Bele kuće ugledala Pavla Jovanovića. Novog zadrugara svojevremeno spominjala je Jovana Tomić Matora kao čoveka s kojim je Dragana prevarila muža. Međutim, on sa sobom nosi malo drugačiju priču.

"Sa njom sam bio šest meseci. Tada je bila papirološli u braku. Ne bih rekao da je varala, ali ipak bili su u braku. Nisu živeli zajedno", rekao je pred ulazak u "Zadrugu 2" on.

Muža takođe poznaje, ali nemaju jak odnos.

"Bilo nam je okej. Upoznao sam njenog sina. Rastali smo se kao civilizovani ljudi. Nismo u kontaktu više. Sticajem okolnosti njen muž je redovan gost kod mene u klubu, pa sam imao prilike da ga upoznam. I dan-danas. Više ne komuniciramo lično, ne javljamo se više jedan drugom, nema potrebe", ispričao je on.

"Dragana je strašno dobar čovek, ali je namazanko. Mada, neću se upecati. Znam ja dosta ljudi tamo poput Jelene Krunić, Marka Miljkovića, Matoru, Anu Korać..." otkrio je Pavle.

foto: Printscreen Pink

Dragana njegov dolazak nije dobro prihvatila.

"Ja sam šokirana, ovo mi uopšte nije bilo potrebno. Ne mogu da verujem šta me snašlo, tačno sam znala, čim sam videla Jovanu kako skače", rekla je Nataši grcajući, dok ju je ona tešila.

"Ma ajde bre! Svi imamo bivše, smiri se. Teraj sve na sprdnju, biće sve okej", bila je sigurna Moskva.

Nešto kasnije i sama je progovorila o njihovoj intimi, te objasnila da je u pitanju bila bračna kriza.

"Ja sam u (njegov) klub dolazila i kada sam se zabavljala sa momkom, viđala sam ga naravno. Dogodilo se to, da sam ja imala bračnu krizu gde sam se odvojila od muža. U tom periodu, mi smo se razdvojili, ali se nismo razveli zvanično. Tada sam počela da izlazim u društvu Pavla, ali smo ubrzo presekli. Muž zna za to, mada ni on nije bio cvećka. Posle toga smo prekinuli vezu i odlučila sam da braku dam drugu šansu. Pavle je imao devojku sa kojom je bio 10 godina, čak je trebalo i da se ženi. Poslednja naša priča je bila pre godinu dana, a mi smo bili zajedno tri meseca. Imali smo krizu, i on se našao tu i shvatila sam da sam pogrešila. Priča se posle završila jer sam shvatila da volim muža, kao i dete i da ne želim da izađem iz tog braka. Pavlu je devojka ostala trudna, pa je onda abortirala. Ona je uvek bila tu prisutna, ne znam bolje njega da pitate o tome", rekla je Dragana.

Kurir.rs/Foto: Printscreen Pink

Kurir

Autor: Kurir