PUKLA TIKVA! LUNA SA OVOM RIJALITI CIMERKOM VIŠE NE GOVORI: Sebe sam izgubila zbog nje, a ona mi TAKO VRAĆA?!

Luna Đogani nije dugo uživala u uspehu koji joj je donela Zadrugovizija. Odmah po povratku u Belu kuću zaratila je sa Zerinom Hećo, a dan kasnije Veliki šef dozvolio im je da sami glasaju, te su izabrali Minu i Aleksu za pobednike.

Ipak, rasprava sa Zerinom izuzetno joj je teško pala, a nakon incidenta odlučila je da sa njom više i ne govori.

"Ne. Ne komuniciramo, ja sam se jako razočarala. Po meni pakla cigareta, jedan peškir i u trenutku moja izgubljenost i šok koji sam doživela i nisam dala njoj nešto što je trebalo, da mi tako nešto kaže, da me napadne zbog sitnice? A zna da koliko mi je značio nastup! Ne kažem da sam u pravu, ali mogla je na drugačini način da reaguje. Posvećena sam joj, uvek sam uz nju, sebe sam izbubila, pala sam zbog toga i nije mi žao, samo očekujem da mi se to vrati", poverila se novinaru Milanu, pa nastavila: "Ona je u većini slučajeva u pravu kad mi nešto kaže, ali sinoć mi je njen način zasmetao. Ako misli da ja radim stvari da bih sa svima bila dobra, ona onda mene ne poznaje. Zna se da ću ja sve svima da dam ako znam da neko nema. Ljudi nemaju hranu u kući, ja sam podelila svakome po nešto, a drugaricama i bratu sam posebno odvojila! Pola sata pre toga je imala sukob sa Banetom i nakon toga je mene napala. Ja sam bila kap koja je prelila čašu. I da sam pogrešila - to se ne radi tako", zaključila je blogerka koja je definitivno stavila tačku na prijateljstvo sa intrigantnom crnkom.

foto: Printscreen Pink

Kurir.rs/Foto: Printscreen Pink

Kurir

Autor: Kurir