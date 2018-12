ZORICA JE NA POČETKU RIJALITIJA BILA TOP RIBA, A KASNIJE SU SE GROZILI NJENOG PONAŠANJA: Po ceo dan je plakala, pravila skandale PIJANA, a sada priznaje da li ima PROBLEM!

Zorica Radojković otvorila je dušu i ogovorila na pitanja koja zanimaju sve, a tiču se njenog učešća u rijalitiju.

Kako se osećaš nakon što si videla sopstveno ponašanje na snimcima u rijalitiju. Da li te je stid zbog toga?

- Jako mi je neprijatno. Ne želim da sebi stvaram dodatni osećaj krivice, ali mi je žao što sam to sebi dopustila. Još više mi je krivo što ako ostanem, verovatno će ih biti i dalje. Četiri meseca sam u "Parovima". Nagledala sam se svačega, u nemogućnosti sam da sebi nabavim osnovne stvari neispavana sam i što je najgore - počela sam da upoznajem prava lica ukućana i da pratim njihove igre, taktike koje mi se gade. Zbog čega na kraju dana, kada sam već prezasićena njihovim glupostima, tako reagujem.

foto: Printscreen/Happy

Da li smatraš da imaš problem sa alkoholom i da li ti ostali takmičari dobronamerno govore da smanjiš unos alkohola?

- Što se tiče alkohola, izgleda da stvarno imam problem sa pićem, koji mi ovde dodatno pravi problem i otežava situaciju. U početku sam mislila da će mi biti lakše ako popijem par pića, ali sada upadam iz problema u problem, naravno propraćena visokim finansijskim kaznama. Pokušaću da to blagovremeno rešim. Ukućani to namerno akcentuju i naglašavaju da bi se poslala što ružnija slika o meni, ničeg tu nema prijateljskog, niti postoje prijatelji. Zato mi podrška i saveti gledalaca mnogo znače, jer mi je ovih "kvazi" ljudi muka.

foto: Printscreen/Happy

Zbog čega si odbila da učestvuješ u Parokvizu? Da li si se možda plašila konkurencije, a Enisa je bila zapravo izgovor?

- Bila sam jako izrevoltirana Enisinom odlukom da to budem ja. Ispod njene ljubaznosti prema meni, krije se njen "san" da ja izađem iz vile. Kada se dovodilo u pitanje da li da ostanem da učestvujem ili ne, bila sam zapanjena reakcijom velike većine u njihovim učesnika i njihovom gotovo agresivnom željom da mi vide leđa. Poludeli su kada su me sutradan videli. Postali su kao zveri i ne biraju reči, tj. laži i optužbe, kao ni način da izbace svakog protivnika, to mi je čak i drago što sam ja jedan od njih. S obzirom da su mi preneli da u su pitanja bila vrlo jednostavna, "prave osobe" su ostale. Možda sledeći put prihvatim da su se igrali. Ne plašim se i ne vidim konkurenciju među ovim monstrumima.

foto: Printscreen/Happy

