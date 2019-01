DRAMA! DRAGANI MITAR DOŠAO MUŽ U RIJALITI KUĆU, DONEO JOJ DETE I KOLA! Ljubavnik se od muke krio po ćoškovima pa opleo: Taj je život ONA IZABRALA! (VIDEO)

Dragana Mitar za 28. rođendan od supruga Siniše Dragutinovića i sinčića Jovana primila je emotivno pismo, kao i nagoveštaj da je napolju čeka luksuzni četvorotočkaš koji je dugo priželjkivala da ima.

"Najlepša naša kokice, mi najviše volimo prvi januar svake godine, jer tada je divan dan, divan dan, našoj Gagi rođendan. Iako ove godine nećemo zajedno proslaviti tvoj 28. rođos, potrudili smo se da ti sa novim drugarima, zadrugarima, proslaviš kako to dolikuje jednoj divnoj osobi, majci, sestri i supruzi. Zbog toga šaljemo ti male poklončiće i posluženje. Ovih dana mnogi si plakala, pa se nadamo da će tvoj osmeh koji nema cenu nadjačati sve nedaće. Kupili smo ti i jedan veliki beli poklon, o kom si sanjala i maštala i koji te čeka napolju i nadamo se da ćeti se svideti. Srećan rođendan", pisalo je u pismu.

Takođe, na njeno ime pristigla je i torta sa ljubavnom posvetom i to sve nakon njenog priznanja da je trpela nasilje u porodici i naočigled bivšeg ljubavnika Pavla Jovanovića koji takođe boravi u "Zadruzi 2".

Inače, tokom kratke posete, poručio joj je da se drži.

"Ne razmišljaj o napolju, budi takva kakva jesi, igraj svoju igru. Ne daj da te lažu, nisam te ostavio, prelepa si", rekao je Dragani tom prilikom muž.

Dok su svi zadrugari bili okupljeni oko stola kako bi slavili zajedno sa njom, Pavle je bio u garderoberu i spavaćoj sobi gde se od drugih zadrugara raspitivao šta je sve dobila na poklon. Ovom ukućaninu društvo je pravila i Mina Vrbaški sa kojom se grlio.

Kako je izjavio, on se namerno sklonio da se ne bi stvorila tenzija.

"Mene bi bilo sramota. Ujutru ti dođe muž i pričaš mu da ga voliš, a uveče legneš pored čoveka za kog znaš da mu se sviđaš. Meni je to blam i sramota", komentarisala je čitavu situaciju Marijana Zonjić, koju je frustriralo i to što je slavljenica bila bliska i sa Markom Miljkovićem.

"Ona je izabrala taj život koji je izabrala i otišla dalje, nema foliranja. On je pustio i njemu to odgovara. Ja sam juče to ispoštovao, rekao sam da ću da se sklonim u sobu kada on dođe, da ne pravim tenziju. I meni je sinoć rekla da ga voli. Nas dvoje se mnogo dugo znamo i pre tog našeg. Ja ne bih dozvolio i da hoće, a neće, da pređe granicu. Ja neću da ispadne napolju ku*va. Nije ništa uradila i neće", otkrio je on svoje namere.

Međutim, tokom najluđe noći Dragana se nije odvajala od Pavla za kojeg zadrugari i dalje tvrde da je zaljubljena u njega. Oni su tokom čitave noći bili izuzetno bliski te su upali u oko čitavom rijaliti okruženju, a i šire. Taj potez samo je dolio ulje na vatru, jer se već uveliko šuška kako su se zapravo poljubili pa i završili zajedno pod pokrivačem.

