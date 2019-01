BEZ DLAKE NA JEZIKU! VOLJENKA ILIĆ OTKRILA ŠTA SE STVARNO DEŠAVA IZMEĐU DINE I BAKIJA: Ćerka srpske heroine uživa u tome, a denser se NE BUNI!

Odnos Dine Galorini i Bakija B3 i danas je najintrigantnija tema u vili "Parova". Još otkako je Izabela Alijoski pustila crv sumnje među rijaliti cimere, ćerka srpske heroine bila je veoma uvređena, ali ništa u svom ponašanju značajno nije promenila, baš kao ni denser.

Mnogi sumnjaju da je došlo vreme kada će njihove prave emocije doći jasno na videlo, a tako je zbog izjave Dinine prijateljice Voljenke Ilić.

"Dina i ja smo uprkos velikoj razlici u godinama postale dobre drugarice i mnogo toga ispričale jedna drugoj iz spoljnog sveta, pa je ona u trenutku kada je saznala da smo Baki i ja navodno bili intimni doživela to poražavajuće i posumnjala je u moje iskreno prijateljstvo, a to me je najviše zabolelo. Sigurna sam da Dina nikada neće pokazati svoje prave emocije, jer uživa da pleše na ivici sa Bakijem", šokirala je Voljenka.

