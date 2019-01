SRAMNO! ĆERKA MU GLEDALA P*NIS! Karađorđe se pred svima SKINUO GO i skočio u BAZEN! Devojke se krstile, a Ljubin komentar KIDA! (VIDEO 18+)

Karađorđe Subotić pred skinuo se u donji veš spremajući se za kupanje u bazenu.

Neko mu je u porlazu doviknuo da se skine go, ali niko nije očekivao da će on to stvarno i uraditi.

Karađorđe je došao do bazena, a pratila ga je i nekolicina zadrugara. Svi su se smejali i navijali da skoči, a onda je on skinuo gaće.

Zbog ove sramne scene su se čak i zadrugari razbežali.

"Jebe mu se samo da ostane u rijalitiju. Bez morala i sramote je! Njemu je ćerka ovde. I ova deca... Mene sramota, dabogda me zemlja pojela što sam bila s njim", bila je očajna Ljuba Pantović.

