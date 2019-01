ALEKSANDRA IMALA SEKS PRED KAMERAMA, A SAD JOJ SMETA GOLOTINJA: Karađorđe (50) šetkao potpuno GO pred devojkama od 20 godina, ostavio samo čarape (FOTO 18+) (VIDEO)

Otac Aleksandre Subotić, Karađorđe, sinoć je izazvao burne reakcije jer je igrao ,,masne fote" i bez stida se skinuo go.



Ljuba Pantović je bila je zgrožena ovim potezom, a ćerka Aleksandra Subotić je odmah počela da plače od očaja.

- Kakav kreten, on ima 50 godina, one imaju 20! Ne pričam više sa njim, ovo je bolesno! Ja sam njegova ćerka! Imam dete, ide u vrtić! Sramota me od svih ljudi, hoću da promenim prezime! Ovo je bolesno! - vikala je Aleksandra.

On kao da je na nekom kampu - rekao je Brendon.

- On se zaglavio u ovom rijalitiju, kao da ima 20 godina - rekao je David.

