SLOBA BI PORED MENE MRTVE PROŠAO: Sanja Luni sve sasula u lice, Đoganijeva BRIZNULA U PLAČ

Luna Đogani nije mogla da se smiri posle Sanjinih uvreda, pa je briznula u plač.

"Ne znam zašto tako misle ljudi o meni, možda je u meni problem, možda ja ne znam da budem prijatelj", rekla je Luna.

"Ti nisi svesna kakav si ti prijatelj, imaš ti ovde mnogo ljudi koji te vole, svako ima svoje razloge zbog čega nešto misli", rekao je Savo.

Adam Đogani se takođe trudio da uteši sestru.

"Ja mislim da sam loš čovek. Ne znam zašto ne iskuliram, nego me boli. Neko sa kim si proveo toliko vremena misli da si folirant, glumac, rasturačica brakova. Ja sam sve to osmislila, razumeš. Mrzim Lunu koja je bila u Zadruzi 1, odvratna je. Ne želim više nikad da budem kao ona. I to sve zbog osobe koja bi prošla pored mene (Sloba) da me vidi mrtvu, a ja sam zbog te osobe povredila neke ljude. Ja nikad više neću biti ista Luna", rekla je Luna.

Kurir.rs/Foto Printscreen

Kurir

Autor: Kurir