KARAĐORĐE OPET ČASTIO ZADRUGARE GOLOTINJOM! Subotić se skinuo pred svojom ćerkom, pa uradio nešto STRAŠNO! (VIDEO)

Karađorđe Subotić ponovo je frapirao svojim ponašanjem. On je ponovio čin skidanja, i to pred svojom ćerkom Aleksandrom Subotić, koja nije mogla da veruje da to ponovo radi. On je to uradio kako bi se okupao u bazenu.

Subotićeva i David Dragojević ponovo su ostali zatečeni zbog nedopustivog ponašanja njenog oca, koji je počeo da se skida pred svojom ćerkom kako bi otišao u bazen da se okupa zajedno sa Lepim Mićom, što je njoj zasmetalo i stvorilo joj neprijatnu situaciju.

"Da li možeš da izađeš odavde?! Sramota me da gledam!", vikala je Aleksandra.

Karađorđe je bio nasmejan sve vreme kod je ponosno šetao go, pa je ignorisao svoju ćerku i nastavio da skida odeću sa sebe, nakon čega je izašao iz paba i pridružio se zadrugaru.

