POSTOJI SEKSUALNA PRIVLAČNOST, ALI NE I MENTALNA: Marko Miljković neće Luni da daje lažnu nadu! NE SVIĐA MU SE BLOGERKA DEFINITIVNO! (VIDEO)

Odnos Lune Đogani i Marka Miljkovića od obostranog sviđanja, kako je to do sada svima izgledalo u rijalitiju, pretvorio se u netrpeljivost. Blogerka je u više navrata pokazivala simpatije prema di džeju, međutim, on je definitivno rešio da nikada neće biti sa njom, a kao razlog naveo nezrelost. On je takođe pojasnio da postoji seksualna privlačnost, ali da se u mentalnom smislu ne poklapaju.

"Ona meni nikad nije rekla: "Marko, sviđaš mi se", nego je rekla da sam joj simpatičan. Meni je i Miljana Kulić simpatična u nekim situacijama. Ona se meni ne sviđa. Ona je nezrela. Marijana je sigurno zrelija od Lune. Sa Lunom nisam želeo da imam to što sam imao sa Majom i Doroteom, zato što je jako poštujem. Uvek sam prećutao na sve njene čarke. Više neću da je trpim", bio je iskren Marko, a onda dodao:

"Postoji seksualna privlačnost, ali ne i mentalna. Znači, dođe ti tata i kaže ti: "Marko je provaljena priča", ti si apsolutno nezrela devojka, jer nemaš svoje mišljenje. Ja nemam nameru i sa tatama, ni sa mamama da se zabavljam", bio je izričit Miljković.

