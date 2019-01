ON JE ČOVEK BUDALA! ZBOG NJEGA SAM SE POSVAĐAO SA LUNOM: Marko Miljković okrivio Gagija Đoganija za KOLAPS SA BLOGERKOM! Di džej OPASNO razvezao jezik! (VIDEO)

Marko Miljković otvorio je dušu pred voditeljem "Zadruge 2" pa ispričao svoj ugao svađe sa Lunom Đogani koja je itekako napravila potres u Imaginarijumu. On je tom prilikom izjavio da je blogerkin otac Gagi Đogani budala, a onda i objasnio zašto to misli.

"Sukob sa Lunom se desio zbog tate. Njen tata je ovde došao. Ona je u petak izjavila da je njen tata izjavio da sam ja provaljena priča. Imali smo tu raspravu Luna i ja gde sam ja rekao da ako on smatra da sam ja provaljena priča ja smatram da je on budala, da ne rezonuje dobro i da nema normalne poglede na svet, da je previše optrećen rijalitijem. Ona se tu uvredila, pa je počela da se pravda da to njen tata nije rekao, ali ja sam proverio sve to".

Dok je on surovo iskreno govorio o porodici Đogani i doskorašnjoj drugarici Luni, ona pojma nije imala da je zapravo, po Markovim rečima, sve to moglo drugačije da prođe, da je ona zrelija.

