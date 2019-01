MINU JE KRVNIČKI UDARILA PESNICOM, IZBAČENA IZ RIJALITIJA, PA OTIŠLA KOD DAVIDOVE MAJKE: Evo kako se sada oseća Subotićeva i da li se KAJE!

Aleksandra Subotić diskvalifikovana je iz rijalitija zbog nasilja nad Minom Vrbaški, a po izlasku odmah je otišla u Veternik kod majke svog dečka Davida, Biljane Dragojević, koja je čuvala njenu ćerku Magdalenu.

Biljana Dragojević otkrila je da je Aleksandra u šoku nakon svega što se desilo.

foto: Youtube screenshot

"Ona je trenutno kod mene, pošto je Magdalena kod mene. Ona sad tuguje što su se ona i David razdvojili. Ja joj kažem da je trebalo da razmisli pre nego što se incident dogodio. Videćemo šta dalje i kako. To je jedino što je pogađa što više nisu zajedno. Ona je još uvek u šoku zbog svega što se dogodilo. Treba joj sigurno nekoliko dana da se sabere i shvati šta se dogodilo", kaže Davidova majka i dodaje:

"Pitam ja nju: "Da li se kaješ što si je udarila?", ona kaže: "Ne kajem se što sam je udarila, izazivala me je svesno". To je nešto između njih dve. One su bile u dobrim odnosima, pa u lošim, ne znam šta se među njima događalo sve. Jedino što joj teško pada je ta razdvojenost od Davida."

foto: Printscreen

Produkcija je saopštila da Aleksandra neće dobiti honorar za učešće u rijalitiju, ali da će pored toga televiziji morati da isplati i kaznu u iznosu od 50.000 evra.

"Ne zna ni ona šta će da radi sa tim. Rekla je da trenutno neće da priča o tome. Ja sam za to da se vrati u "Zadrugu" da "pokrpi" tu kaznu. Da se razumemo, to nije nimalo mali iznos. U svakom slučaju, odluka je na njoj", završava Biljana Dragojević.

foto: Printscreen

