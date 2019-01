NOVI ŠOK DETALJI DRAGANINOG BURNOG LJUBAVNOG ŽIVOTA: Famozni DRUGI LJUBAVNIK iz Novog Pazara želi da živi sa Modelsicom i USVOJI njeno dete! Pavle sve ispričao! (VIDEO)

Priča oko Dragane Mitar i njenih ljubavnika zahuktala se u rijalitiju "Zadruga 2" pa iz dana u dan saznajemo nove detalje burnog ljubavnog života zadrugarke. Tako je sada Pavle Jovanović otkrio sve što zna o drugom ljubavniku, famoznom Edinu iz Novog Pazara.

- Matora je ustala i rekla ime, sada će morati sve da ispriča. Obiće joj se sve o glavu, rascvetaće joj se glava. Zove se Edo, Enis. Čuo sam da je on kul lik. Ima dve žene i četvoro dece. Ovo što se desilo proteklih dana je sve objasnilo, ja ne moram da progovorim više ni reč - rekao je Pavle.

- On je došao u moj klub i zamolio me da popričamo. Zabrinuo se da ću ja iz nekog revolta da ga odrukam. Ja sam mu rekao da novinari sve znaju o njemu, on se šokirao i promenio društvene mreže i stavio sliku sa ženom. Rekao je da neće da se razvede. Kada sam mu rekao da znam da joj je poslao medveda i ruže za rođendan, on mi je rekao: "Ja to pošaljem na deset lokacija, pa gde prođe". Nisam mogao da verujem šta slušam, a čuo sam sa druge strane da hoće da živi sa njom i usvoji njeno dete.

Onda je Pavle dodao i to da je Edo predlagao da se njih dvojica nađu sa Draganinim mužem i zajedno plate da ona izađe iz "Zadruge", jer njemu ne odgovara da se ta priča o Dragani, njemu i svemu ostalom proteže kroz rijaliti.

