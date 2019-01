PAVLE VOZI MERCEDESA IZ ŽIKINE DINASTIJE, ON JE OBIČAN STARLETAN KOJI SE KRIJE U GARDEROBERU KADA JA DOĐEM: Muž Dragane Mitar SKROZ OGOLIO ljubavnika svoje žene! Pa ovo je RAT!

Svakodnevne rasprave Dragane Mitar i Pavla Jovanovića, bivših ljubavnika sa kojim je zadrugarka pola godine varala svog supruga Sinišu Dragutinovića, već danima tresu "Zadrugu". Sve to pomno prati i Siniša, kojem je "zaparalo uši" to što se Pavle uporno predstavlja kao vlasnik dva poznata prestonička kluba što, kako Dragutinović tvrdi, nema veze s istinom.

- Prvo i osnovno - on nije nikakav vlasnik! On nema ništa odsto, ima samo kada su slaba gostovanja. Kada gostuju najpopularniji pevači - ne može da ostavi sto, jer njegova klijentela ne pravi dovoljno novca za vlasnike i menadžere kluba. Kad uspe da ostavi nekom sto, on ima deset, dvadeset odsto od profita tog stola za koji je doveo tetku, strinu, druga. On je starletan - promoter! Neka nam dostavi papire da je zaposlen u firmi koja je iznajmila taj prostor za klub. Je l' ima radnu knjižicu, radni staž? - upitao se Siniša, kojem smeta i Pavlovo hvalisanje skupocenim četvorotočkašima i oldtajmerima.

foto: Printscreen

- I, kakvi oldtajmeri?! Pa, on vozi mercedesa iz "Žikine dinastije". Od oltajmera ima tog mercedesa, što je, otprilike, kao onaj model iz "Žikine dinastije". Automobili njegovi su takvi da sirena radi, a ostalo je pitanje - da li imaju motore, točkove. Imam i informacije, ne znam koliko su pouzdane, da je i taj auto prodao, jer ima kredit u banci, ima dug, pa je morao da proda "oldtajmera" - rekao je Dragutinović.

Draganin muž Siniša osvrnuo se i na Pavlove tvrdnje da ga u gradu "gledaju kao idiota", kao i na onu da "svi znaju da je on lažov".

- Ako kaže da sam lažov, onda mora tačno da mi navede šta sam slagao, kog dana, na kom mestu i koga! A to što je rekao da me u gradu gledaju kao idiota - nemam pojma, opet mora da mi kaže:"Ti si idiot jer si uradio to i to". A to, kako njega gledaju u gradu, glupo je da ja kažem i da dajem neke insinuacije i konstatacije. A bitno je i kako ga Dragana gleda. Rekla je da je on kerina i potrčko, ne verujem da se šalila. Ja samo baratam činjenicama - rekao je Dragutinović.

U prilog tome koliko je hrabar, Pavle je sinoć u emisiji "Pitanja gledalaca" istakao da je on čak jednom prilikom dovezao Draganu ispred zgrade u kojoj živi sa suprugom koji, kako Jovanović tvrdi, nije sišao, budući da je znao sa kim je Dragana došla.

foto: Printscreen

- On je mnogo hrabar! Kada sam ušao u "Zadrugu", koja ima obezbeđenje koje može da ga brani, on ide u garderober. Ne znam da li se spakovao u onu kocku u kojoj mu stoje stvari?! Pošto ima dve majice, ima mesta i za njega! Jeste da je malo kabastiji, izgleda kao šifonjer, ali mislim da je stao, da se sklupčao. Mnogo se ja, inače, plašim njega, starletana - promotera! Mnogo sam se uplašio, čim on beži u garderober. I neka ne uzima moje intervjue od pre dva meseca, na koje se sada ugleda. Mislim na ono za sladoled. Kupi moje fore, čita moje intervjue. Mogu jedino da mu napišem neku knjigu, da čita o svojim glupostima. Zvaće se "Pavlove beskonačne gluposti" - u svom stilu objašnjava Siniša, koji je na kraju rekao kako komentariše priče po "Zadruzi" da je njegova supruga sjajna u krevetu, te da ima "polni organ zlata vredan".

- Nemojte to, nemojte da odgovaram na to! Mnogo me je iznervirao ovaj "džentlmen", počeo je mnogo da k.nja oko tih stvari! Stvarno bih onda morao da budem vulgaran i da dođem, da ga izlomim bezveze, što komentariše to. Ako si džentlmen, onda si džentlmen sto posto. I ako lažeš, laži i drži se jedne priče, niko te neće provaliti. Taj "džentlmen" kaže da je najsavršenija, a onda kaže da je probao bolje?! Pa, je l' si imao bolje ili nisi? Odluči se šta je - poručuje Dragutinović.

foto: Printscreen

Kurir.rs, Pink / Foto: Printscreen, Printscreen Facebook

Kurir

Autor: Kurir