ŽENA TE, BRE, VARA! BEOGRADU NIJE JASNO ŠTA TI RADIŠ! ČOVEČE, MARŠ U KU.AC! Pavle grmeo po rijalitiju, Dragana Mitar će da poludi: Ljubavnik opleo po MUŽU! (VIDEO)

Dragana Mitar i Pavle Jovanović privlače ogromnu pažnju javnosti otkako se on, kao njen nekadašnji ljubavnik, pridružio ekipi zadrugara.

Njihov odnos u poslednje vreme tek intrigira, jer je bivša Modelsica istakla da je njen sadašnji suprug imućniji nego Pavle i da će pored njega obezbediti sigurnu budućnost svom sinu pa ga zato, između ostalog, sigurno nikada neće napustiti.

Pavle se, međutim, besan poverio Rebeki Popović pa opleo po Siniši insinuirajući da je nasamaren. Kako kaže, njega žena sve vreme vara dok Beograd gleda i čudi se tome koliko je on miran, ali i siguran u sebe.

"Nisam ja trčao za njom. I ona je za mnom. Ona će sada da nađe 100 razloga da ostane sa njim! Ona se trudi da napravi tako da mu veruje. Ona ne da mu ne veruje, nego... Celom Beogradu nije jasno šta Siniša radi. Žena te, bre vara, šta radiš ti, bre?! Mrš u ku*ac", besneo je Pavle.

foto: Printascreen Pink

Kako je Dragana istakla i da je Pavle imao komunikaciju sa muškarcem sa kojim je prevarila supruga, on je to demantovao i ispričao svoju stranu priče.

"Dečko je došao mene da traži u mom klubu. Njen muž u jednom separeu, a on u drugom... Ja izađem napolje i on za mnom. Ja sam njoj kupio prsten pre rođendana, a mi smo raskinuli u aprilu, ali ona nije rekla da smo se mi u međuvremenu videli i ona mi se izvinjavala. Kada mene neko nazove patološkim lažovom, ja nemam šta da pričam sa njom. Ona je ta koja je lagala muža i pravila sve to. Ja se nikad nisam čuo sa njim, video sam se u klubu", pričao je Pavle.

Kurir.rs/Foto: Printscreen Pink

Kurir

Autor: Kurir