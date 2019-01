PRVO JE NAZVALA BUDALOM, A SADA NASTAVLJA DA JOJ VRAĆA MILO ZA DRAGO: Kija Kockar otkrila šta će se desiti KADA SE BUDE SUSRELA SA LUNOM!

Kristina Kija Kockar demantovala je glasine da je božićne praznike provela sa svojim bivšim suprugom Slobodanom Radanovićem, a zatim se osvrnula i na njegovu bivšu devojku Lunu Đogani, sa kojom ju je prevario pred kamerama prve sezone "Zadruge".

Kija je nedavno na svom Instagram nalogu podelila Luninu izjavu, nakon čega je napisala da se trudi da se direktno ne smeje u facu ovoj zadrugarki koju je tom prilikom nazvala "budalom".

"Ja se zaista trudim da ne komentarišem bilo šta, pošto dotična non-stop ima tamo neke komentare. Međutim, jako mi je zaparalo uši i samo me vratilo na to kroz šta sam prošla i kakvu bol, kada je ona rekla da ona trema meni nešto da oprosti. Hajde razumem da ima nešto sa njim, to me ne zanima, ali da mene spominje u tom kontekstu i da meni treba nešto da oprosti- prokomentarisala je Kija.

foto: Printscreen Instagram

"Mogu da kažemi da mi je pritisak bio na maksimumu i da u tom trenutku ne bih odgovarala za svoje postupke, a ona da tako nešto izjavi je jedan jako veliki bezobrazluk, ali dobro, što da se čudimo, to je ona - rekla je Kristina.

foto: Pritnscreen

Kada bi kao izvođač na žurki kojim slučajem ponovo ušla u "Zadrugu" u kojoj je već odnela pobedu, sve bi interesovali šta bi Kristina Kockar rekla Luni Đogani i kako bi izgledala njihova komunikacija.

"Ja kada bih ušla ponovo u Zadrugu... Ne znam šta bih mogla da kažem Luni, ona je prilično glupa devojka, nije uopšte inteligentna. Mislim da to ne bi došlo do njenog mozga što bih joj rekla, a da se spuštam na neki njen nivo, to već ne bih - rekla je Kija.

foto: Printscreen

Kurir.rs, Pink / Foto: Printscreen/Instagram

Kurir

Autor: Kurir