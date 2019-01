POTRESNA ISPOVEST ZERINE HEĆO! Posle kleveta da je veštica pala joj roletna: Ne da Banetu drugu šansu! Detalji će vas ŠOKIRATI! (VIDEO)

Iako su zvanično okončai svoju ljubav u "Zadruzi 2", još uvek postoje oni koji se pitaju da li bi Zerina Hećo, posle svega, ipak dala Banetu Čolaku drugu šansu. Ona je objasnila da od toga nema ništa kroz potresnu ispovest.

"On i ja apsolutno ne komuniciramo, izbegavamo jedno drugo po kući. Ja sam u hotelu igrom slučaja, tako da je sve potaman. Za sad nema nikakvih indikacija, niti postoji takva ideja, posle svega što je Branislav izneo o meni, stvari koje je pričao i to saznajem svaki dan. Pričao je ljudima da sam mu bacala neke vradžbine, to je baš ružno. Tako da posle svega, nema šanse da bude nekog pomirenja. Ja se samo nadam da će ovakav odnos kakav je sad da će se nastaviti dalje", ispričala je ona.

Banetu nije bilo pravo da ovo čuje, pa je oštro odgovorio na njeno izlaganje.

"Ne bih puno da komentarisao to sve. Iskreno, to što ljudi prilaze, pričaju, kad te nešto ne interesuje, kao što je izjavila, kao što ja to ne radim. To je moja prošlost, kako sam se ja osećao, ali pokušavam da sve to izbacim iz glave. Mislim da sam dosta sebi naškodio, ali i mojoj porodici. Ovo je bio šok za sve, da sam spreman na tako neke stvari, to je sve loše, ne opravdavam sebe. Pokazaću narodu da sam onaj stari Bane".

"Niti komentarišem, niti pričam o tome, niti se bavim time, ne interesuje me i tako će i ostati u narednom periodu. Neka ispadne da sam je ogovarao sve to što ona navodi, ne mogu da se pravdam više. I zamolio bi da me niko više ne pita za nju, jer kad god nešto prokomentarišem, ispadne ona žrtva, a da sam ja najgori", besneo je on.

Njegove reči Zerinu su pogodile pravo u srce, pa je zaplakala u toaletu.

